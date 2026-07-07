Detienen a un futbolista en pleno calentamiento y la policía se lo lleva esposado

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 11:33h.

El jugador salió del estadio con la ropa del equipo

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El fútbol ecuatoriano ha dejado una de las imágenes más insólitas de los últimos años. José Hernández, futbolista del Mushuc Runa, fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Ecuador cuando se encontraba realizando el calentamiento previo al encuentro frente a Universidad Católica de Quito, correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera División del país sudamericano.

El lateral izquierdo, de 29 años, figuraba en el once titular de su equipo y mientras se estaba ejercitando junto al resto de sus compañeros sobre el césped del Estadio Olímpico Atahualpa varios agentes accedieron al terreno de juego con una orden judicial. Las imágenes del momento, en las que se observa al futbolista siendo escoltado y abandonando el estadio esposado y con la ropa de su equipo, se han viralizado rápidamente en las redes sociales.

El motivo de la detención de José Hernández antes del encuentro

Según informan diversos medios ecuatorianos, la detención está relacionada con un presunto incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, en el marco de un proceso judicial abierto contra el jugador. La actuación policial obligó al cuerpo técnico del Mushuc Runa a modificar la alineación apenas unos minutos antes del inicio del partido y el entrenador Paul Vélez tuvo que sustituir a Hernández en el once inicial por Jeremy Cusme cuando el encuentro estaba a punto de comenzar.

El Mushuc Runa logró sobreponerse a lo ocurrido y firmó una de las sorpresas de la jornada al vencer por 2-3 a Universidad Católica como visitante. La escena ha generado mucha repercusión en el mundo del fútbol y las imágenes de Hernández abandonando el estadio esposado van a quedar para la historia de la LigaPro. Por el momento, ni el Mushuc Runa ni la liga ecuatoriana han emitido un comunicado oficial ampliando lo sucedido. El caso, por su parte, continúa su curso en el ámbito judicial.