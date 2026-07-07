Javi Rayo 07 JUL 2026 - 10:47h.

Antonela Roccuzzo compartió con seguidores el regalo recibido por parte de Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo indigna a medio mundo: "La Eurocopa de 2016 que gané tiene la misma dimensión que un Mundial"

Compartir







Cristiano Ronaldo y Leo Messi han protagonizado una de las rivalidades más auténticas, no sólo de la historia del fútbol, si no de la historia del deporte. Con el paso de los años, los aficionados de ambos futbolistas han aprendido a disfrutarles a ambos sin necesidad de comparaciones. Aunque nunca han quedado fuera de los terrenos de juego, sí han tenido gestos públicos que hacen pensar que ambos se respetan. Una rivalidad que Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez han llevado a 'otro nivel'.

El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo

Lejos de pensar que las dos influencers deberían llevar la rivalidad de sus parejas a su terreno laboral, Antonela Roccuzzo y Goergina Rodríguez de admiran y se respetan a partes iguales. Prueba de ello, el regalo que la argentina ha recibido por parte de la española. Antonella ha compartido los obsequios que ha recibido de la marca de ropa Mimoa, el nuevo proyecto empresarial que Georgina acaba de lanzar y que la empresaria ya mostró al mundo durante el partido entre Portugal y Colombia de fase se grupos. Todo un gesto de admiración que ha acompañado con un mensaje de ánimo: "Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

Aunque muchos pueden pensar que se trata sólo de una campaña publicitaria, lo cierto es que Antonela y Georgina llevan años siguiéndose en redes sociales, intercambiando 'me gustas' y felicitándose por los éxitos la una a la otra, incluso, cuando la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo estaba en su máximo exponente. Una prueba más de que, lo que pasa en el campo, se queda en el campo.