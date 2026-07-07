Cristiano Ronaldo indigna a medio mundo: "La Eurocopa de 2016 que gané tiene la misma dimensión que un Mundial"

Javi Rayo 07 JUL 2026 - 09:47h.

Las palabras de Cristiano Ronaldo no han sentado nada bien a aficionados de todas las Selecciones

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Cristiano Ronaldo se ha despedido del Mundial tras no conseguir el pase a cuartos de final del Mundial en favor de la Selección Española. El astro portugués no pudo contener las lágrimas en lo que ha sido su último partido en una cita mundialista. Tras el pitido final, el ex del Real Madrid quiso dar la cara ante los medios y sus palabras ya han dado la vuelta al mundo. El delantero luso quiso darse el mérito de haber convertido a Portugal en una Selección ganadora y ha puesto al mismo nivel de importancia la Eurocopa que ganó, a un Mundial.

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Aunque nunca podrá presumir de haber ganado un Mundial, Cristiano Ronaldo ha ganado tres títulos con la Selección de Portugal. Para el ex del Manchester United, tiene la misma importancia haber ganado una Eurocopa -en este caso la de 2016- que haber ganado un Mundial. Unas declaraciones que han provocado la indignación de aficionados de todo el Mundo, sobre todo argentinos. Una despedida 'a lo Cristiano Ronaldo' que ha llenado las redes sociales de comentarios criticando el ego del astro portugués.

La Eurocopa 2016 que ganó Portugal

Hay que remontarse a 2016 para analizar el torneo del que habla Cristiano Ronaldo y el cual pone a la altura de un Mundial. La Portugal de CR7 salió campeona tras ganar a Francia por 1-0 en la final del torneo. En aquella cita, Portugal pasó como tercera del Grupo F, sumando menos puntos que Hungría e Islandia. Ya en la fase eliminatoria, venció a Croacia por 0-1, a Polonia en los penaltis y a Gales por 2-0. Un camino de rosas y sin enfrentarse a grandes rivales antes de ganar a Francia en la final, y por la mínima.

Cristiano Ronaldo acabó aquella Eurocopa con sólo tres tantos en siete partidos, muy lejos de los 6 de Griezmann -máximo goleador del torneo- y empatado con otros futbolistas como Álvaro Morata, Giroud, Gareth Bale, Dimitri Payet o Nani.