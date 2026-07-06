Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 11:52h.

Abde y Fidalgo, como es lógico, se incorporarán tras sus vacaciones

Antony está bien y decide no operarse por ahora: "La gente habla cosas que no saben"

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La vuelta de Antony al trabajo con el Betis tendrá que esperar un poco más. La entidad verdiblanca arrancará su pretemporada este martes en Sevilla y lo hará, tal y como ha informado la entidad, sin tres de sus jugadores más importantes.

Porque según fuentes del club, Antony cuenta con permiso por razones personales para incorporarse a los entrenamientos a finales de esta semana, por lo que no se descarta que arranque directamente en Alemania, en el primer stage dirigido por Manuel Pellegrini.

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Igualmente, tanto Ez Abde como Álvaro Fidalgo, este último recién eliminado en el Mundial, también se incorporarán más tarde después de haber estado con sus selecciones y habrá que esperar un poco más para contar con ellos en los entrenamientos.

Cabe recordar que Ez Abde no ha podido disputar el Mundial con Marruecos después de sufrir una lesión previa a la cita. Como ya contó ElDesmarque, tras partir de Nueva York, lo que había decidido Abde era pasar unos días en Elche con su familia para luego acudir en Francia a un centro especializado en lesiones de rodilla. Todo consensuado con los servicios médicos del Betis, que lo consideran la mejor opción para que no tenga que hacer en pleno verano la rutina diaria de trabajo en Sevilla.

Con todo ello, Manuel Pellegrini arrancará su pretemporada con multitud de jóvenes y un buen número de futbolistas entre los que estará, como no podía ser de otra manera, Isco Alarcón, que espera recuperar su mejor nivel esta temporada, no sufrir lesión alguna y ser parte clave para esta ilusionante campaña en la Champions League.