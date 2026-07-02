El Betis jugará un partido de presentación en La Cartuja

Álvaro Borrego 02 JUL 2026 - 15:28h.

Los verdiblancos jugarán contra el Bournemouth el 8 de agosto en La Cartuja

Los 12 canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo del Betis

Compartir







El Real Betis ha anunciado el que será el último amistoso antes de su debut en LaLiga. Los verdiblancos recuperan el partido de presentación y el próximo sábado 8 de agosto medirán sus fuerzas contra el Bournemouth en La Cartuja. Un duelo de altísimo nivel para los de Manuel Pellegrini ante un rival que estuvo luchando por la Champions League hasta el último suspiro. El conjunto dirigido por aquel entonces por Andoni Iraola -ahora en el Liverpool- fue el primero de los mortales en la Premier, por encima de equipos como Newcastle o Chelsea. Una buena piedra de toque para medir las sensaciones del equipo verdiblanco previas a la primera jornada. El duelo se celebrará a partir de las 20:30 horas.

La pretemporada del Betis

El pistoletazo de salida para el Betis de la temporada 2026/27 llegará el próximo 7 de julio, mes y medio antes de que comience LALIGA EA SPORTS, en principio el fin de semana del 14 al 16 de agosto (contra el Valencia). Nada más pasar los reconocimientos médicos el equipo se marchará a Alemania a realizar su primera concentración de la pretemporada. Con Manuel Pellegrini, ha sido habitual buscar un lugar alejado del calor para comenzar el trabajo veraniego. El país germano fue sede del primer stage verdiblanco en 2023, pasando también por Suiza, Austria y Portugal.

Tras esta primera concentración, el Betis estará unos días en Sevilla, donde tiene programados varios amistosos, antes de viajar a Irlanda para una segunda etapa. Cambia en esta ocasión el equipo Inglaterra por su isla vecina, y además ya está fijado el amistoso ante el Arsenal, recién proclamado campeón de la Premier League, que se jugará el 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín.

Por último, tras regresar de tierras irlandesas, el Betis se concentrará en Marbella, como ha sido habitual desde que Pellegrini es el entrenador verdiblanco, pues es bien conocida su relación con la ciudad emblema de la Costa del Sol. Por el momento están confirmados los amistosos contra el RC Recreativo de Huelva (22 de julio), el Granada CF (25 de julio), el Olympique de Lyon (29 de julio) y Arsenal FC (5 de agosto), además de este último contra el Bournemouth.