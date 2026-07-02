Álvaro Borrego 02 JUL 2026 - 13:23h.

El canterano ha renunciado a parte de sus vacaciones para recuperarse de su lesión y volver al cien por cien

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Ángel Ortiz está de vuelta. El canterano sufrió a finales de abril una lesión que terminó con su temporada, privándole de ayudar al equipo en los últimos compromisos ligueros. Le tocó ver la clasificación Champions desde la grada y durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre una posible salida en este mercado de verano. Una opción que el lateral del Real Betis no contempla. El extremeño ha trabajado duro estas semanas y ha renunciado a parte de sus vacaciones para volver en plenitud de condiciones, con el propósito de convencer a Manuel Pellegrini de que su futuro sigue estando aquí. De verdiblanco.

"Ya estoy al cien por cien. Durante el verano he trabajado bastante para llegar en las mejores condiciones y me he venido un poquito antes que el grupo para empezar desde el principio con ellos. Cuando terminó la temporada me quedé una semana más y ahora decidimos con el cuerpo médico venir antes para recuperarme al cien por cien y empezar con normalidad. Tengo muchas ganas de comenzar una temporada ilusionante", expresaba el futbolista en su entrevista para los medios oficiales del club.

Ángel Ortiz reconocía la especial ilusión que le hace a la plantilla la próxima temporada, con la expectación que genera el regreso a la Champions League: "Las vacaciones vienen bien para desconectar pero ya tenemos ganas. Hablamos mucho entre los jugadores y queremos empezar una temporada ilusionante. El club vuelve a estar en Champions 21 años después y esperemos darlo todo, tenemos muchas ganas".

A vueltas con su futuro, el canterano lo tiene claro. Su sitio está en Heliópolis: "Lo hablo con mi entorno, que hay que poner en valor lo que estamos haciendo. Jugar la máxima competición europea con el equipo de mi vida y estoy feliz, con ganas de afrontar retos y seguir cumpliendo objetivos".