La última hora actualizada sobre las obras del Benito Villamarín y los plazos del Betis

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 14:30h.

Esta semana se ha alcanzado el 50% de la construcción de los muros pantalla y la maquinaria pesada -de mayor impacto acústico- terminará sus trabajos a finales de verano

El 80% del edificio aledaño al Benito Villamarín será un hotel

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El Estadio Benito Villamarín entró a principios de mayo en una nueva fase de su remodelación para cumplir con los plazos fijados y que el Real Betis pueda ya disputar sus partidos en la temporada 2028/29, después de que en esta campaña se trasladara a La Cartuja, donde también estará los dos siguientes cursos. El director general del club, Federico Martínez Feria, atendió hace algo más de un mes a los medios de comunicación para explicar los pormenores de la obra, que según él estaba dentro de los plazos prestablecidos.

El club verdiblanco, en esta primera fase, está excavando el cajón del parking aledaño. Una fase inicial que está planificada hasta finales de verano o principios del próximo otoño, como máximo. Actualmente hay más de cincuenta personas trabajando en la excavación de un espacio que albergará el parking, con tres niveles de aparcamientos subterráneos, una plaza pública y el edificio anexo. Este contará con un hotel y usos adyacentes. En lo que respecta al hotel, será el 80% de la superficie. Esta lista de tareas en la primera fase conllevará un coste de unos diez millones de euros.

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Según publica este miércoles el Real Betis, las actualizaciones avanzan según el cronograma previsto y esta semana se ha alcanzado el 50% de la construcción de los muros pantalla, unas estructuras de hormigón armado que alcanzan los 26 metros de profundidad. La ejecución de estos muros será fundamental para la contención del terreno y su impermeabilización, aspectos especialmente relevantes dada la profundidad que alcanzará la excavación y el alto nivel freático de la zona. La conclusión de los muros pantalla está prevista antes del final del verano. Con ello, la maquinaria pesada encargada de estas actuaciones -las de mayor impacto acústico- cesaría su actividad en esa fecha. Una vez finalizada la construcción de estos muros pantalla comenzaría la excavación. Un cronograma ha sido diseñado con la intención de minimizar en la medida de lo posible el ruido causado en el entorno residencial en el inicio del curso escolar.

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Martínez Feria comentó que el 80% del edificio aledaño estará ocupado por un hotel: "Siempre habíamos considerado que habría un hotel. Ahora el hotel, los trabajos que estamos desarrollando con los potenciales operadores nos vienen a definir que va a ser el principal inquilino, vamos a decirlo así, que va a ocupar en torno al 80% de la superficie y lo vamos a complementar con otro uso, pero el hotel albergará aproximadamente un 80% de la superficie de edificios anexos".