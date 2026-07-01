Los 12 canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo del Betis

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 13:13h.

Pellegrini contará con una nutrida lista de canteranos que buscarán ganarse una oportunidad a medio plazo, mientras la dirección deportiva perfila nuevos refuerzos

El Betis espera al delantero

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La llegada del mes de julio trae consigo el pistoletazo oficial al mercado de fichajes y el regreso de los equipos al trabajo, siendo el próximo martes día 7 la fecha marcada para los reconocimientos médicos del Real Betis Balompié. Como viene siendo costumbre Manuel Pellegrini contará con una nutrida representación de canteranos que intentarán reivindicar su valía para una oportunidad a medio plazo y que servirán también para complementar las sesiones, habida cuenta que los mundialistas no regresarán hasta mediada la pretemporada y aún faltan por concretarse la mayoría de los refuerzos.

Según ha podido saber ElDesmarque, los canteranos que empezarán a las órdenes de Manuel Pellegrini serán los defensas Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, prometedor central que despierta la atención de la Premier League, y Carlos de Roa, los centrocampistas Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez y los atacantes Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina, el máximo goleador de la última edición de la Youth League, además de Pablo García (y Gonzalo Petit). El guardameta Manu González y el extremo José Antonio Morante se sumarán a la concentración una vez concluyan su andadura con la selección española en el Europeo sub19. En cualquier caso esta lista está sujeta a cambios y podrá ser modificada durante la semana si se produce alguna incorporación o novedad de última hora.

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El Betis hará tres concentraciones en pretemporada

El pistoletazo de salida para el Betis de la temporada 2026/27 llegará el próximo 7 de julio, mes y medio antes de que comience LALIGA EA SPORTS, en principio el fin de semana del 14 al 16 de agosto (contra el Valencia). Nada más pasar los reconocimientos médicos el equipo se marchará a Alemania a realizar su primera concentración de la pretemporada. Con Manuel Pellegrini, ha sido habitual buscar un lugar alejado del calor para comenzar el trabajo veraniego. El país germano fue sede del primer stage verdiblanco en 2023, pasando también por Suiza, Austria y Portugal.

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Tras esta primera concentración, el Betis estará unos días en Sevilla, donde tiene programados varios amistosos, antes de viajar a Irlanda para una segunda etapa. Cambia en esta ocasión el equipo Inglaterra por su isla vecina, y además ya está fijado el amistoso ante el Arsenal, recién proclamado campeón de la Premier League, que se jugará el 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín.

Por último, tras regresar de tierras irlandesas, el Betis se concentrará en Marbella, como ha sido habitual desde que Pellegrini es el entrenador verdiblanco, pues es bien conocida su relación con la ciudad emblema de la Costa del Sol. Por el momento están confirmados los amistosos contra el RC Recreativo de Huelva (22 de julio), el Granada CF (25 de julio), el Olympique de Lyon (29 de julio) y Arsenal FC (5 de agosto).