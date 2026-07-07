Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 09:14h.

El Sevilla no recogería por su salida, pero sí ahorraría muchos millones

La lista de errores graves de Nianzou desde que dijo que iba "a hablar en el campo"

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Tanguy Nianzou, ahora sí, puede salir del Sevilla. El zaguero francés, uno de los grandes fracasos del exdirector deportivo Monchi, cuenta con el permiso de la entidad blanquirroja para no ejercitarse con sus compañeros y buscar un nuevo destino. Él tiene la única llave de la operación.

Porque el Sevilla, tal y como ha adelantado el diario ABC de Sevilla, ha renunciado a cualquier ganancia en un traspaso, ha aceptado que se marche con la carta de libertad y le ha dado todas las facilidades posibles al zaguero para que encuentre nuevo equipo.

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En estas está Nianzou, que contaría con algunos interesados por sus servicios pendientes tanto de su estado físico, tan débil durante años, como de sus pretensiones económicas, tan altas desde hace años.

El 'último' pago a Tanguy Nianzou

Si finalmente Nianzou alcanza un acuerdo con un nuevo club -algo que se espera que sea pronto-, el Sevilla deberá negociar una rescisión de contrato acorde a su economía. Cabe recordar que el galo aún tiene un año de contrato con un salario superior a los ocho millones de euros y si baja su petición a otro club, podría intentar equilibrarlo con lo que le deben en Nervión.

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En el Sevilla, por su parte, intentarán que el último pago (que bien podría dividirse) sea el mínimo, alegando su bajo rendimiento, sus constantes lesiones y, evidente, la maltrecha economía que se vive en Eduardo Dato.

Si todo acaba enlazando, el Sevilla se ahorraría una importante ficha -es de ocho millones, pero faltaría acordar la rescisión- y daría un importante paso para inscribir a los recién llegados (que ni entre todos suman el coste de un curso de Nianzou).

Posteriormente llegarán los casos de Rafa Mir o Joan Jordán, otros de los que se llevan gran parte del pastel salarial, pero José Ignacio Navarro confía en solucionar lo de Tanguy Nianzou para avanzar con paso firme en el mercado.