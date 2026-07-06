Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 12:47h.

Existe predisposición en ambas partes por arreglar la situación

El Sevilla arranca la pretemporada sin Rafa Mir

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El gran nombre de la jornada en el Sevilla ha sido Rafa Mir y no precisamente por su aparición en el entreno, sino por su ausencia. El atacante aún blanquirrojo no se ha ejercitado con sus compañeros este lunes en el inicio de la pretemporada y en su delicada situación, se trabaja entre todas las partes para solucionar el asunto cuanto antes.

Porque nadie es ajeno a todo lo que rodea al atacante ex del Valencia. La última palabra judicial ha colocado a Rafa Mir en el punto de mira y, evidente, su situación tanto en el Sánchez-Pizjuán como en el mercado, se ha debilitado de manera considerable.

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Por ello no ha resultado extraño que el delantero no se ejercitase con sus compañeros y es que existe predisposición por parte tanto del Sevilla como del propio futbolista en arreglar su situación y evitar cualquier tipo de polémica.

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Casi por primera vez desde que Rafa Mir empezase a ser descarte del Sevilla, todas las partes entienden que deben encontrar un punto en común y están predispuestos a solucionarlo todo de la manera más rápida posible.

Esa rapidez, eso sí, podría chocar con intereses económicos o con soluciones futuras para Rafa Mir, que también es consciente que, hasta que no solucione su situación personal, tiene complicado encontrar un escenario ideal para seguir en la élite.

A estas alturas, apenas en el primer día de pretemporada, no se debe descartar -por ley, por compromiso- que Rafa Mir vuelva a entrenar con sus compañeros en el césped de la ciudad deportiva, pero sí se debe recalcar que todas las partes están dispuestas, por una razón u otra, en arreglarlo y evitar todo tipo de polémicas.

Paso a paso, jornada a jornada, en el escenario más complicado del mercado para el Sevilla sin lugar, casi, a la duda.