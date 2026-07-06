Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 09:31h.

El delantero cuenta con permiso del Sevilla para no ejercitarse con sus compañeros

Rafa Mir pasa reconocimiento médico y el Sevilla acelera su salida con varios escenarios

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El Sevilla de Luis García Plaza (ahora sí) empieza a andar. El conjunto hispalense, tras dos rondas de reconocimientos médicos, arrancó su curso este lunes en la ciudad deportiva con una sesión en la que, además de un buen número de canteranos, el técnico pudo contar con sus nuevas piezas Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante... pero sin Rafa Mir.

Pendientes de la llegada -o no- de Patrik Mercado y de nuevos movimientos veraniegos, el Sevilla arrancó -como es habitual cada curso- con un buen número de jugadores y con varios futbolistas retornados tras sus cesiones. Entre ellos, por sorpresa, no estaba Rafa Mir.

El ex del Valencia y del Elche llega sumergido en un peligroso asunto judicial que no solo le ha cerrado las puertas del Sevilla, sino que también lo ha hecho en todos los clubes de LALIGA. A la espera de una solución, y con un año aún de contrato, el jugador, al menos sobre el césped, no ha arrancado trabajando con sus compañeros, pero en el Sánchez-Pizjuán esperan encontrarle solución en las próximas semanas para evitar situaciones incómodas, tanto para ellos como para el propio futbolista.

Según explica la entidad, Rafa Mir cuenta con el permiso necesario para no ejercitarse con sus compañeros este lunes, por lo que, teóricamente, es un caso que deberemos seguir con atención en las próximas jornadas.

La bienvenida del Sevilla a los nuevos fichajes

Mucho más relajados se mostraron tanto Jon Guridi como Juan Iglesias, que tenían a algunos conocidos en el plantel, como Sangante, que se acercó a los franceses en este primer día para intentar mantener ciertas conversaciones y entender algunos de los ejercicios propuestos en el inicio de la sesión.

La plantilla, como ha sucedido en estos últimos cursos, vivirá prácticamente en la ciudad deportiva en este inicio de preparación, ya que Luis García Plaza ha preparado doble sesión diaria (mañana-tarde) para esta primera semana, que se cerrará con el primer amistoso ante el Juventud Torremolinos.

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Arranca un nuevo curso en la ciudad deportiva. Ilusiones -pocas- renovadas, caras -algunas- nuevas y un verano aún por delante para ir matizando muchos detalles aún necesarios en este plantel que consiguió salvarse el pasado año en el último suspiro.