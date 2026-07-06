Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 10:23h.

Ejuke y Nianzou, con permisos especiales para incorporarse más tarde

El Sevilla arranca la pretemporada sin Rafa Mir

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Parecía complicado, pero es real. El Sevilla ha emitido este lunes, en su primer día de entrenamiento de la temporada, su primer y breve parte médico del curso, centrándose en esta ocasión en Alfon, jugador que arranca el verano con molestias.

El ex del Celta, que pasó la segunda mitad de la temporada cedido en el Villarreal, reapareció este lunes en la ciudad deportiva de manera breve, ya que después de la charla de Luis García Plaza se marcharía al gimnasio.

Esto se debe, según ha explicado el club, porque el jugador llega a la pretemporada con "una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho" detectada en las rondas de reconocimientos realizadas este pasado fin de semana.

Igualmente, la entidad, que no menciona a Rafa Mir en su nota, destaca que tanto Tanguy Nianzou como Chidera Ejuke cuentan con permiso para incorporarse más tarde, estando el extremo fuera de Sevilla por un tema burocrático.

Así lo ha explicado el Sevilla:

"El Sevilla FC ha llevado a cabo este lunes la primera sesión de trabajo de la pretemporada. Los de Luis García Plaza, que durante el fin de semana realizaron los pertinentes reconocimientos médicos, se ejercitaron ya sobre el césped de la ciudad deportiva para dar inicio al trabajo de campo en lo que a la 2026/27 se refiere.

En este caso, el técnico madrileño ha contado con dos ausencias. Por un lado, Alfon no estuvo en la sesión al detectársele una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho en las pruebas médicas anteriormente mencionadas. Igualmente, Tanguy Nianzou recibió un permiso especial del club para reincorporarse más tarde a la dinámica de trabajo, al igual que los internacionales Odysseas, Akor y Suazo. Por su parte, Ejuke no se encuentra en Sevilla al estar resolviendo problemas burocráticos que se resolverán en los próximos días. Esta tarde tendrá lugar una nueva sesión, dinámica que se repetirá varias veces durante la semana hasta afrontar el próximo sábado el primero de los amistosos ante el Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas (21.00 horas)".