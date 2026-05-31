El Villareal toma una decisión con Alfon González

Álvaro Borrego 31 MAY 2026 - 13:52h.

El Villarreal ha decidido no ejecutar la opción de compra por Alfon González, que regresará al Sevilla este verano

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Alfon González regresará al Sevilla FC tras comunicar el Villarreal que no ejecutará la opción de compra por siete millones de euros prevista en el contrato de préstamo. La entidad castellonense ya le ha comunicado al futbolista manchego que debe volver al conjunto sevillista, al que se reincorporará para cumplir los dos años de contrato que le restan tras fichar el verano pasado como agente libre procedente del Celta.

El extremo de 27 años disputó en su primera media temporada con el Sevilla trece partidos oficiales, en los que marcó dos goles, y marchó enero al Villarreal, con el que ha participado en diez partidos de LaLiga y ha contribuido con un tanto a la tercera plaza lograda por los amarillos. El atacante estuvo un mes lesionado por un desgarro muscular, lo que le impidió participar en su primer mes con el submarino amarillo. Debutó a finales de febrero, contra el Valencia, y después de su gol contra el Athletic ganó algo de regularidad, pero su rol bajo las órdenes de Marcelino García Toral ha sido bastante secundario.

La feroz competencia para los extremos, con jugadores como Moleiro, Buchanan, Ayoze, Pepé o incluso Pedraza por delante, le ha convertido en una opción residual para el entrenador, que tardó tres meses y medio en darle su primera titularidad. Una mala noticia para el Sevilla FC, que ve truncada la posibilidad del que apuntaba a ser un negocio redondo.

Alfon González fue el último servicio de Víctor Orta al club. Llegó a coste cero y el Sevilla FC pactó una opción de compra con el Villarreal de algo más de 7 millones de euros, por lo que supondría el 100% de plusvalías para el club, pero la poca participación que está teniendo y la altísima competencia en su posición han llevado al submarino a tomar esa decisión. Y sin ingreso alguno para la entidad, aunque en lo deportivo será un refuerzo importante para Luis García Plaza.