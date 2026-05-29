Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 16:21h.

Huyó de su país hace ocho años hasta llegar a Sevilla

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El Sevilla abrió las puertas de su Ciudad Deportiva a un equipo de refugiados que disputará el XIX Mundialito de la Inmigración en Sevilla. Entre ellos está Oulare Aboubacar Sidiki, un joven refugiado de Guinea Conakry que huyó de su país hace ocho años y que ahora, gracias al fútbol, vuelve a sonreír. Su historia emociona tanto como un detalle que jamás olvidará: será la primera vez que juegue con botas de fútbol.

Un viaje durísimo desde Guinea Conakry hasta Sevilla

Oulare Aboubacar Sidiki abandonó Guinea Conakry siendo muy joven. Lo hizo obligado por circunstancias personales y religiosas que todavía hoy le cuesta recordar: “Salí de mi país por un tema de religión, pero no me gusta recordarlo”.

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Su camino hasta España estuvo marcado por el sufrimiento, el miedo y la incertidumbre. Pasó por varios países africanos antes de llegar finalmente a Sevilla: “Fui a Mali, estuve unas semanas allí y después a Congo y pasando por muchos pueblos. Tuve dificultades para venir y vi cosas que me hicieron mucho daño”.

El fútbol como refugio

Durante la entrevista, Oulare explicó que el fútbol siempre fue mucho más que un deporte para él: “Para mí el fútbol lo es todo, mi sueño”.

En Guinea Conakry jugaba en campos de piedra, donde cualquier caída podía acabar en lesión: “El campo era de piedra donde te podías caer y hacer daño”.

De hecho, su propio padre temía que jugara al fútbol por el peligro que suponía hacerlo en esas condiciones.

Una vez en España, Oulare encontró ayuda en CEAR, donde empezó a reconstruir su vida.

Aprendió español, realizó cursos de formación y ahora está a punto de comenzar un nuevo trabajo: “Ayer fui a hacer una entrevista de trabajo. Me han dicho que empezaré el lunes y estoy muy contento”.

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Pero además apareció el Sevilla FC. El club hispalense, junto a su Fundación, permitió que el equipo refugiado entrenara en la Ciudad Deportiva y les entregó material deportivo donado por el primer equipo y el Sevilla Atlético.

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El momento más emotivo: sus primeras botas

Uno de los instantes más especiales del reportaje llegó cuando las jugadoras del Sevilla FC Femenino entregaron las botas a los jugadores refugiados.

Oulare recibió las suyas entre aplausos y emoción: “Gracias, estoy encantado por recibir estas botas”.

Después se grabó el momento en el que se las ponía por primera vez antes de salir al entrenamiento.

Porque sí: será la primera vez que juegue al fútbol con botas: “Es la primera vez que voy a jugar con botas de fútbol en España”.

Oulare también dejó una confesión futbolera con mucho simbolismo: “Cuando estaba allí era del Barcelona y ahora soy del Sevilla”. Su ídolo sigue siendo Lionel Messi, aunque ahora su corazón también late un poco en nervionense.

Un sueño llamado Mundialito

El joven guineano disputará este fin de semana el XIX Mundialito de la Inmigración en Sevilla junto al equipo de refugiados.

Para él no es solo un torneo: “Era un sueño poder venir aquí, jugar a fútbol y les agradezco mucho a la gente que nos venga a ver”.

También quiso mandar un mensaje a otros jóvenes refugiados: “Les diría que sean valientes y tengan coraje”.