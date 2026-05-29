María Trigo Sevilla, 29 MAY 2026 - 08:18h.

Los votos dejan claro a los señalados y a los favoritos

Las notas del Sevilla en la temporada 2025/26; un suficiente raspadillo de última hora

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Más de la mitad. 16 jugadores de los 29 que aparecen en la votación la afición del Sevilla FC no quieren que sigan en la plantilla. Son los resultados de la encuesta realizada por ElDesmarque en la que pedía a los lectores que votaran sus preferencias. Aparecen todos los futbolistas que rezan como miembros del primer equipo en la web oficial de la entidad con dos excepciones: la de César Azpilicueta que se retira y la de Alfon González, que se fue cedido en mitad de la temporada al Villarreal.

Los usuarios han hablado con sus elecciones y todos estos aparecen en la gran lista de señalados: Nyland, Carmona, Juanlu, Nianzou, Cardoso, Gattoni, Marcao, Gudelj, Joan Jordan, Agoumé, Mendy, Sow, Manu Bueno, Januzaj, Peque, Alexis, Maupay e Isaac Romero.

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Y lo peor no es esa larga lista de no deseados, es que hay varios en los que gana el "me lo quedo" por muy poco. Eso sí, también hay otros futbolistas de los que el sevillista que ha participado no se desprendería pensando en una temporada 26/27 que se avecina también muy complicada.

Los votos sobre la plantilla del Sevilla

Porteros

Odysseas Vlachodimos: no ha habido debate en toda la temporada y los resultados demuestran que no lo hay. Un 92,5% de los participantes desea que el griego, que estaba cedido, pudiera continuar en el Sevilla.

Orjan Nyland: ya se ha despedido y todos están contentos, pues con un 93,6%.

Alberto Flores: división de opiniones con el portero del filial. Un 59,9% se lo quedaría y un 40,1% no.

Defensas

José Ángel Carmona: gana el que se vaya por muy poco, un 53,5%. Con muchas actuaciones discutibles, ha sido titular para los dos entrenadores del año.

Juanlu Sánchez: situación muy similar que la de su compañero de la cantera. Un 55,1% apuesta porque no siga en la plantilla el próximo curso.

Kike Salas y Andrés Castrín: los dos únicos centrales que quieren que sigan y, además, ganan con rotundidad. Un 95,7% tiene claro que se queda con el canterano y un 96,8% haría lo propio con el gallego.

Tanguy Nianzou: sorprende que haya recibido algunos votos para que siga. El porcentaje más alto de adiós de toda la plantilla con un 96,6%. Aunque los que vienen que también juegan en el centro de la zaga no se quedan atrás.

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Fede Gattoni (95,6%), Fabio Cardoso (95,4%) y Marcao (94,9%): no llegan al porcentaje de su compañero, pero casi. Los tres han recibido miles de votos para que se vayan de la entidad.

Gabriel Suazo: gana el que se quede aunque no con un gran porcentaje. El 63,4% desea que continúe y el 36,6% que no.

Oso: abrumadora votación. El jugador más votado de la plantilla para que se quede en el Sevilla con un 97,3%. Sólo ha recibido 118 votos de "no me lo quedo".

Centrocampistas

Nemanja Gudelj: es el capitán, termina contrato y, con un 53,6 de votos, los lectores apuestan por que no se le renueve y ponga fin a su etapa en el Sevilla.

Djibril Sow: si la de Gudelj estaba igualada, esta ya casi roza el empate. Gana que se quede con un 51,7%.

Joan Jordán: casi le quita a Nianzou el primer puesto como el más votado para que no siga, pero se ha quedado con un 96,9%. Sólo ha recibido 135 'likes' para que se quede.

Batista Mendy: algo más alejado pero también con un porcentaje altísimo para que se vaya. Un 74,1% no desea que continúe.

Lucien Agoumé: otro de la medular que tampoco desean que siga con un 66,7%.

Nico Guillén: la gran promesa de la cantera. La gente desea que dé el salto al primer equipo y apuestan por su permanencia en la entidad con un 87,7%.

Manu Bueno: todo lo contrario que su compañero de la casa. Un 68% considera que debe irse. Ha jugado mucho más con los 'mayores' que Guillé y su rendimiento no ha gustado en exceso.

Atacantes

Adnan Januzaj: tampoco hay dudas. Otro de los jugadores con un porcentaje más alto para que no se vuelva a poner la camiseta del Sevilla, un 96,4%.

Rubén Vargas: la máxima igualdad de toda la encuesta. Tiene un 50.3 de votos de "me lo quedo" y un 49,7% de "no me lo quedo".

Alfon González: a pesar de que en mitad de la temporada cambió al Sevilla por el Villarreal, gana el que se quede con un 52,5%.

Peque: aunque algunos desearían que siguiera, hay muchos que no y con un 67,3% de los votos gana el que se vaya.

Chidera Ejuke: es uno de los pocos jugadores con algo de desborde en el equipo y también gana el que se quede con un 68,4%.

Alexis Sánchez: una temporada y no más es lo que dictaminan los resultados, pues con un 84,5% la gente no quiere que se quede en el Sevilla.

Neal Maupay: cesión que no gustó mucho y pocos apuestan por repetir. Sólo se lo quedaría un 11,9% de los participantes.

Akor Adams: la afición desea que el héroe de las últimas jornadas no se vaya y 77,4% apuestan por él.

Isaac Romero: igualdad con el canterano, aunque gana levemente el "no me lo quedo" con un 55,1%.