María Trigo Sevilla, 24 MAY 2026 - 12:31h.

Entra y vota qué harías de cara a la planificación para la próxima temporada

Los números de una temporada para que reflexione el que llegue, o el que se quede

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El Sevilla FC aún no tiene un director deportivo tras la salida de Antonio Cordón. De hecho, está en el aire la continuidad de Luis García Plaza, el entrenador que ha logrado la permanencia y cuyo contrato termina en 2027. A pesar de ello, ya todos los aficionados piensan en el equipo de la próxima temporada y en qué va a pasar con la venta del club a Sergio Ramos y Five Eleven Capital.

Es la hora de tomar decisiones y aquí puedes hacer de director deportivo de la entidad. En ElDesmarque te damos la opción con esta encuesta para que elijas qué jugadores del actual equipo de Nervión te quedarías y a cuáles les darías salida.

Vota en la encuesta

Como se puede ver, además de los futbolistas que forman parte actualmete del primer equipo, también damos la opción de si te quedas o no con varios de los canteranos que han tenido minutos y que rezan en la web oficial como miembros de la misma. Son: Alberto Flores, Andrés Castrín, Oso, Nico Guillén y Manu Bueno.

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También hay que tener en cuenta que este curso el Sevilla ha tenido cedidos a tres futbolistas que regresarán este verano: Adrià Pedrosa, Rafa Mir y Alfon González. Este último llegó el pasado verano procedente del Celta de Vigo y tras militar unos meses en la entidad, se fue cedido al Villarreal.

Los que terminan contrato

También hay que recordar que son varios los jugadores que, por diferentes motivos, terminan contrato este 20 de junio y su presencia o no de cara a la próxima temporada está completamente en el aire. Son los casos de Odysseas Vlachodimos, Nyland, Gudelj, Januzaj, Alexis Sánchez y Azpilicueta. Este último ya ha comunicado su retirada del fútbol en activo. Además, Nyland confirmó tras ser titular contra el Celta que ese fue su último encuentro como sevillista.

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Sólo nos queda recordarte que tienes la encuesta a tu disposición para hacer de director deportivo del Sevilla Fc y decidir con quién te quedas. ¿A qué esperas?