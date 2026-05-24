Basilio García Sevilla, 24 MAY 2026 - 10:27h.

El segundo equipo con más derrotas y el tercero con más goles encajados

La planificación deportiva, en juego tras el ‘frenazo’ en el acuerdo de venta con Sergio Ramos

Compartir







El Sevilla FC ha conseguido el objetivo de la permanencia, fijado con la boca chica a inicios de la pretemporada. Aunque Antonio Cordón dijera que el objetivo era “ser feliz”, que eso está genial, lo cierto es que al sevillismo y a los que mandan -hasta ahora- les cuesta digerir que con la ruina económica que tiene encima el equipo no da para más que para aspirar a permanecer en LALIGA EA SPORTS. Y ya van cuatro temporadas jugando al equilibrismo, con decisiones muy cuestionables una detrás de otra. Hasta que se rompa la cuerda, que se acabará rompiendo si todo sigue igual.

Acostumbrado durante prácticamente cuatro lustros a estar siempre en la parte alta de la tabla clasificatoria, ahora le toca atravesar cual funambulista el campo de batalla del descenso, una naturaleza a la que cuesta acostumbrarse. Desde su último ascenso, en la 2000/01, nunca había bajado de la décima plaza hasta la 2022/23. Aquel año, aliñado con el título de la UEFA Europa League, acabó el duodécimo. Decimocuarto fue en la 2023/24, decimoséptimo el pasado ejercicio y ha ‘mejorado’ al quedar decimotercero en la recién finalizada temporada.

PUEDE INTERESARTE José Ignacio Navarro asume el mando en la dirección deportiva ante la salida de Antonio Cordón

De los 49 puntos que logró de la mano de un gran final con Mendilibar, se ha pasado a tres campañas mediocres, con 41 puntos en las dos siguientes, y 43 en la que acaba de terminar. En los dos últimos años se ha quedado solo un punto por encima de la zona de descenso, aunque es justo recordar que estaba salvado -o prácticamente- antes de llegar a la última jornada.

PUEDE INTERESARTE En Italia confirman la ruptura del Sevilla con Marius Marin

Muchas derrotas y más goles encajados

Hay dos cifras que ejemplifican la descomposición del Sevilla en la presente temporada. Por un lado, ha perdido 19 partidos, la mitad. El equipo fue durante muchas jornadas incapaz de amarrar ningún empate y eso produce un déficit de puntos importante. Solo el farolillo rojo, el Real Oviedo, ha perdido más, y también el Athletic Club ha caído derrotado en la mitad de los partidos.

La otra es el número de goles encajados. Es muy difícil estar arriba si la defensa es una verbena. Luis García Plaza hizo por enmendarlo en sus nueve partidos, aunque solo fue capaz de mantener la portería a cero en una ocasión. En total, han ‘caído’ 60 goles en contra, y eso que Odysseas Vlachodimos ha sido reconocido como uno de los mejores porteros del año. Como se pudo ver en Balaídos, menos mal que vino el griego… Únicamente el Levante y la Real Sociedad han encajado más goles (61), mientras que el Oviedo igual los números sevillistas.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Sevilla FC ante el Celta de Vigo; varias maneras de despedirse

Unos números para reflexionar, y mucho, en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán. El problema es que, a estas alturas, no se sabe nada sobre cuál va a ser el futuro de un club que se encuentra en un proceso de venta en el momento más inoportuno. Es importante que haya quien analice y planifique cuanto antes. El 31 de mayo, la resolución. O no.