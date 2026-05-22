Pepe Jiménez Sevilla, 22 MAY 2026 - 19:53h.

Como sucede con Mercado, el mediocampista no llegará al Sevilla

Oficial: Antonio Cordón se va del Sevilla

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Marius Marin, a menos que cambie la historia de manera radical, tampoco jugará en el Sevilla. El mediocampista rumano, otro jugador que tenía avanzado Antonio Cordón, no llegará al Sánchez-Pizjuán este verano, según confirman en Italia, después de la ruptura de negociaciones entre el jugador y la entidad hispalense.

Condicionado por una lesión que, finalmente, fue mucho menos de lo esperado, Marius Marin estaba llamado a ser parte del mediocampo del Sevilla la próxima temporada, pero entre el adiós de Antonio Cordón, la venta atascada del club hispalense y las dudas existentes alrededor de su figura, todo ha quedado en nada.

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Con contrato hasta junio, Marius Marin iba a llegar a Sevilla con la carta de libertad -y su correspondiente prima de fichaje- pero en Italia confirman que las negociaciones están completamente rotas.

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Con todo ello, y menos que José Ignacio Navarro o cualquier hombre que llegue a la dirección deportiva del Sevilla con Sergio Ramos, se reaccione rápido y se cambie la opinión, Marius Marin, como sucede con Mercado, no llegará al Sánchez-Pizjuán.

Cabe recordar que EFE informó la pasada semana de un reconocimiento médico programado para cerrar su fichaje, pero rápidamente fuentes cercanas a la entidad sevillista aseguraron que, tras el stop de Antonio Cordón en la planificación, la llegada de Marius Marin quedaba en stand by.

La preocupante falta de decisiones en el Sevilla

Esta noticia no es más que la confirmación de que en el Sevilla, sin Antonio Cordón y sin Sergio Ramos, todo está totalmente paralizado y habrá que esperar a la resolución de la venta para tomar ciertas decisiones.

Luis García Plaza ya reconocía en sala de prensa que el Sevilla iba, en cuestiones de mercado, por detrás de sus rivales por la salvación, reflejando una importante preocupación alrededor de la falta de decisiones actualmente en Nervión.