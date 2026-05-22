Pepe Jiménez Sevilla, 22 MAY 2026 - 18:26h.

Batista Mendy tampoco va convocado y no jugará más como blanquirrojo

El fútbol, según Januzaj: "Si pienso en la opinión de todo el mundo estaría muerto"

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Punto y final para Adnan Januzaj. El extremo belga aún del Sevilla no ha sido convocado de cara al encuentro ante el Celta por enfermedad y, con su contrato expirando a finales de este próximo mes de junio, ya se puede decir que el ex del United no volverá a jugar como sevillista.

Llamado a salir el pasado verano tras una cesión sin demasiado éxito en Las Palmas, Januzaj gustaba mucho a Matías Almeyda y el futbolista aceptó rebajarse una gran parte de su salario para poder ser inscrito y jugar este último curso en el Sevilla.

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Por momentos, Januzaj pareció recuperar algo de energía, ritmo y calidad, pero su temporada, en términos globales, acabó siendo un desastre y el belga no suma ni un solo minuto desde marzo, concretamente desde el derbi disputado en La Cartuja.

Desde entonces, el extremo fue sumando molestias físicas y una desaparición anunciada tras la llegada de Luis García Plaza, que le ha dejado incluso fuera de alguna convocatoria en este tramo final de la temporada.

Como punto destacable de su curso quedará aquel pase en Getafe que sirvió para vencer a los de Bordalás, sus buenos minutos ante el Villarreal en el inicio de curso o algún destello en Copa del Rey ante rivales inferiores.

Batista Mendy tampoco volverá a jugar con el Sevilla

Otro que tampoco jugará más como sevillista es Batista Mendy. El mediocampista, cedido, comenzó el curso con nota, se ganó la confianza del público e incluso se habló sobre una posible -y prácticamente imposible- opción de compra.

Sin embargo, como sucedió con Januzaj, su protagonismo fue bajando notablemente y tras la llegada de Luis García Plaza apenas ha tenido apariciones puntuales, perdiéndose incluso los tres últimos encuentros disputados por el Sevilla.

Otros futbolistas como Joan Jordán, Nianzou, Gudelj, Alexis Sánchez, Cardoso o Gattoni, todos ellos con serias posibilidades de salir este verano, sí tendrán la oportunidad de cerrar su ciclo sevillista sobre el césped, como hará César Azpilicueta, que ya ha sido confirmado como titular por García Plaza.