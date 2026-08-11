Gattoni negocia con el Ascoli y podría ser el próximo en salir del Sevilla FC

Álvaro Borrego 11 AGO 2026 - 09:59h.

El central negocia su fichaje por el Ascoli italiano y el Sevilla asumiría parte de su ficha para quedar libre el próximo verano

El futuro de Isaac Romero

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El trabajo no cesa en el Sevilla FC. José Ignacio Navarro está acometiendo una renovación integral de la plantilla, habiendo logrado liberar parte de los salarios que maniataban el día a día del club durante las últimas temporadas. Si este lunes se oficializaba la salida definitiva de Joan Jordán, el próximo en hacerlo podría ser Fede Gattoni, quien no entra en los planes de Luis García Plaza. El central argentino entra en su último año de contrato y se trabaja sobre una fórmula similar a las ya realizadas, con el propósito de asumir parte de su ficha para que quede libre a finales de temporada. Según informan desde Zona Mixta el club trabaja en su salida y estaría negociando con el Ascoli italiano, de la Serie B.

El argentino fue el último fichaje de Monchi en vestir la camiseta sevillista, pues lo firmó en enero de 2023 y no llegó a la ciudad hasta el verano siguiente, cuando ya el director deportivo era Víctor Orta después de que el de San Fernando se marchara al Aston Villa. Excapitán de San Lorenzo de Almagro, la adaptación del futbolista a Europa no fue la deseada ni mucho menos. Todos recuerdan su grave error en su debut en España ante el Valencia y, desde entonces, su carrera se ha estancado. Solo jugó cuatro partidos en el Sevilla, otros diez en medio año en el Anderlecht belga y siete en año y medio en River Plate. Muy poco para un futbolista que cumplirá 28 años el próximo mes de febrero.

Su paso por River Plate fue un desastre. Marcelo Gallardo no contaba con él y a principios de año expiró su cesión y regresó a la disciplina sevillista. A partir de entonces, el central, sabedor de las carencias que tiene el equipo de Matías Almeyda en la zona, tiene el objetivo de aprovechar su segunda oportunidad en Nervión. Incluso Antonio Cordón desveló que el futbolista asumió una bajada salarial para ayudar al club. Sin embargo, su regreso no fue según lo esperado y apenas jugó nueve minutos bajo las órdenes de Luis García Plaza.

Ahora el Sevilla FC trabaja sobre su desvinculación definitiva, con el propósito de que se sume a la larga lista de salidas como Januzaj, Nianzou, Joan Jordán o Rafa Mir, lo que acabaría con el grueso de uno de los capítulos más amargos en clave fichajes de la historia reciente de la entidad.