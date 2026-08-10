El Sporting aprieta por Giorgi Kochorashvili

Pepe Jiménez Sevilla, 10 AGO 2026 - 12:14h.

El Sevilla continúa negociando con el club portugués

Giorgi Kochorashvili y, al menos, cuatro más

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Quien advierte no es traidor. Desde hace días contábamos que la intención del Sevilla era acelerar notablemente el capítulo de llegadas e intentar, al menos, cinco fichajes antes del cierre del mercado -deseando incluso que un par estuviesen en la capital a principios de esta semana- y aunque en la idea inicial el nombre de Giorgio Kochorashvili parecía muy avanzado, ahora todo se centra en el otro delantero.

Con Robbie Ure listo para llegar a Sevilla y su reconocimiento médico preparado, José Ignacio Navarro y su equipo no descansan y ahora se centran en la incorporación de George Ilenikhena, punta que podría llegar cedido a Nervión.

La idea inicial, eso sí, era centrar las fuerzas en otro punto, que García Plaza tuviese esta semana a Giorgio Kochorashvili también disponible y aunque no se debe descartar, sí se debe ser prudente con esta posibilidad. El ex del Levante, tras un año irregular en Portugal, está encantado con la posibilidad de volver a España y aunque parecía que las partes iban bien encaminadas, el Sporting no lo está poniendo nada fácil.

En el Sevilla tienen claro que no pagarán por encima de lo debido -tampoco se lo pueden permitir- y aún hay muchos detalles pendientes de cerrar antes de decir que Giorgio Kochorashvili está listo para viajar a la capital hispalense para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

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Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el acuerdo esté roto ni imposible, pero sí que lo que parecía inminente hace días, ahora necesita de algunas charlas más. Tampoco debemos descartar que José Ignacio Navarro y su equipo consigan desbloquear la situación en las próximas jornadas, pero sí debemos advertir que, en estos momentos, parece que no será inminente.

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Tras las ventas realizadas, el Sevilla cuenta con el espacio suficiente y necesario no solo para inscribir a los ya presentes, sino también a Robbie Ure y a los nombres que aún restan por llegar, por lo que el atacante escocés no será el último en aterrizar en el Sánchez-Pizjuán.