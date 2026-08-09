El 'guiño' de Nico Guillén en pleno debate por el '16'

Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 15:06h.

El mediocampista apunta, como mínimo, a la convocatoria ante el Rayo

La pretemporada de Nico Guillén

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Debe ocurrir algo muy extraño para que Nico Guillén, titular en el último amistoso ante el Leverkusen, no aparezca en la convocatoria de Luis García Plaza ante el Rayo Vallecano. El canterano blanquirrojo ha sido una de las sensaciones del verano y en sus redes sociales ha dejado un pequeño guiño en mitad del debate alrededor del dorsal '16'.

Sin Juanlu Sánchez, la camiseta del 16, habitualmente dedicada a los canteranos tras la desgraciada pérdida de Antonio Puerta, se ha quedado libre y mientras muchos señalan a Kike Salas como el elegido para ocupar su dicho rol, otros apuestan por jóvenes como Nico Guillén.

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A pesar de que es algo tremendamente complicado -Oso cogerá dorsal de primer equipo y es lógico que se solucione con él-, muchos aficionados han querido animar a Nico Guillén proponiéndole, a través de comentarios en sus redes sociales, como el próximo '16' del Sevilla, algo que él, con sus likes, demuestra que no teme.

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Como decíamos, resulta altamente complicado que Nico Guillén no solo luzca el '16', sino que tenga dorsal del primer equipo esta temporada a pesar de su notable rendimiento durante el periodo de preparación.

En su último año como juvenil, lo lógico, tanto por su evolución como por temas de inscripciones, es que Nico Guillén ocupe ficha de filial, pudiendo alternar actuaciones con el primer equipo y con el primer filial blanquirrojo. En semejante situación, por ejemplo, estaría Miguel Sierra, mientras que el salto para estar entre lo 25 con número de profesional, quedaría para el mencionado Oso o Castrín, por ejemplo, como ya adelantó José Ignacio Navarro durante una rueda de prensa.