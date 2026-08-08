Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 19:08h.

García Plaza querría trabajar con ellos antes de arrancar el curso

Giorgi Kochorashvili y, al menos, cuatro más

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Se acaban los amistosos, se acaba la preparación y arranca, ahora sí, la hora de la verdad. El Sevilla cerró su pretemporada con una derrota ante el Leverkusen por la mínima (2-1) que volvió a evidenciar los grandes déficits del equipo de Luis García Plaza, obligando a José Ignacio Navarro a acelerar... de cara al inicio de semana.

Porque el Sevilla ha subido al vuelo que le traerá a casa poco después de finalizar la cita ante el Leverkusen con las ideas muy claras. El equipo parece ser más serio, más contundente que el pasado año, pero continúa con un importantísimo déficit en creación y finalización de juego.

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García Plaza sabe que, con lo que tiene a día de hoy, tendría que tirar una moneda al aire no para salvar la categoría, sino para acabar la temporada como entrenador del Sevilla y le ha pedido a José Ignacio Navarro que apriete antes de que sea demasiado tarde.

Semana programada, deseos marcados... pero sin precipitaciones

Es por ello que la idea del director deportivo es aprovechar lo que resta de fin de semana para acelerar operaciones como la de Kochorashvili -el Sporting juega este sábado noche-, Robbie Ure y algún nombre más -puede ser Ellyes Skhiri- para que lleguen a Sevilla a principios de la próxima semana.

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El equipo tiene previsto volver a los entrenamientos este mismo lunes por la tarde, programando entrenos hasta el viernes previo a la cita liguera y la idea de José Ignacio Navarro es que sus fichajes tengan algunas sesiones con el grupo antes de jugar ante el Rayo.

Evidente, estas negociaciones no solo dependerán de él, sino que habrá que evaluar los intereses de los vendedores e incluso de los propios futbolistas, por lo que por mucho que se necesite, desde la entidad se asegura que no se precipitarán, por lo que tampoco podemos descartar al 100% que García Plaza arranque el curso con los que han estado ante el Leverkusen.

Semana clave (como todas las que quedan) para este Sevilla que pelea, de momento, con espadas de madera en una guerra de cañones.