Basilio García Sevilla, 07 AGO 2026 - 14:43h.

En el club son optimistas sobre la continuidad del lucense

El Sevilla retoma la negociación para renovar a Andrés Castrín hasta 2030

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Aunque el Sevilla FC está inmerso, y de qué manera, en el mercado de transferencias veraniego, con múltiples salidas y varios fichajes en el objetivo, tampoco se descuida la organización de los jugadores que apuntan a seguir en el club. Uno de ellos es Andrés Castrín, cuyo futuro parece estar muy cerca de quedar encarrilado.

El tramo final de temporada del lucense fue excepcional, e incluso antes el Sevilla ya había comenzado las labores para renovar el contrato de un futbolista cuya vinculación acaba el 30 de junio de 2027 bastantes semanas antes del fin del ejercicio. Andrés Castrín se ha ganado con su rendimiento un sitio en el primer equipo, y el club se lo quiere reconocer.

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El periodista Ángel García avanzó este jueves que el Sevilla está acelerando para renovar al futbolista. De hecho, ElDesmarque ha podido conocer que los agentes del futbolista tienen una nueva propuesta sobre la mesa para renovar y en el club son bastante optimistas para que el contrato del jugador se pueda ampliar.

Esa renovación traería emparejada la lógica ampliación del tiempo de contrato -en principio hasta 2030- y una mejora salarial, pero también la consideración definitiva del jugador como futbolista de pleno derecho del primer equipo, por lo que elegiría uno de los 25 primeros dorsales. Por su edad, ya no podría alternar con el filial, algo que, en la práctica, solo hizo durante tres partidos otoñales la pasada temporada.

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La pretemporada de Castrín

La pretemporada de Castrín, eso sí, no ha sido fácil, pues el jugador ha estado varias semanas trabajando al margen por una pubalgia. El gallego regresó a los entrenamientos en la penúltima semana de julio, pero solo ha disputado minutos en el partido ante el Utrecht del pasado domingo. Rindió, por cierto, a su nivel habitual.

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Aunque la dirección deportiva que comanda José Ignacio Navarro está ahora centrada en otras labores como los fichajes de Robbie Ule o Kochorashvili, no deja de lado la situación de sus jóvenes mejor valorados. Andrés Castrín es uno de ellos, y el otro es Oso, cuya renovación se está enquistando más de la cuenta aunque en el Sevilla no descartan ni mucho menos que siga los mismos pasos que el central de Riotorto.