Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 20:11h.

El lateral canterano no está entre los convocados por problemas físicos cuando suena para salir del Sevilla

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Ya se conoce el once inicial con el que el Sevilla FC disputa este domingo su cuarto amistoso de la pretemporada, el segundo a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas tras la victoria ante el Juventud de Torremolinos de hace dos semanas. Se enfrenta a su segundo rival de LALIGA HYPERMOTION en cuatro día, un AD Ceuta que lleva el sello de un entrenador conocidísimo en la ciudad como José Juan Romero.

Luis García Plaza ha emitido pocos minutos antes tanto el once inicial como una lista de convocados con distintos mensajes. No solo hay pocos efectivos del primer equipo disponibles, sino que además hay varios apartados y otros que ya han dejado de contar para el entrenador madrileño.

El once del Sevilla, que se ha conocido hace unos instantes, está conformado por: Odysseas, Carmona, Iglesias, Sangante, Suazo, Agoumé, Guridi, Miguel Sierra, Peque, Manuel Ángel e Isaac.

Se trata del mismo once que salió desde el banquillo en el partido del jueves ante el Córdoba, con una excepción relevante. Oso no ha entrado en la convocatoria apenas días después de su gesto cuando se le pidió que no se marchase del Sevilla. El canterano es uno de los hombres con mayor mercado en estos momentos del equipo, y el Olympiacos uno de los clubes más interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el club ha informado de que su ausencia no es por ningún tipo de asunto de mercado, sino que ha sufrido una contusión en el cuádriceps de su pierna derecha.

Banquillo y convocatoria

En el banquillo están Alberto Flores, Rafa Romero, Kike Salas, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Iker Muñoz, Mario Díaz, Ibra Sow, Jesuly, Lociga, Sergio Martínez y Jorge Moreno. Es novedad en la convocatoria Kike Salas, que no estuvo el pasado jueves en El Arcángel por unas molestias.

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Por su parte, Chidera Ejuke sigue sin estar convocado. Se quedó fuera del partido del jueves al estar tratando de resolver su futuro, que no pasa por Nervión. El nigeriano sigue entrenando con el resto del grupo, pero no cuenta para los amistosos. Tampoco lo hacen Marcao y Andrés Castrín, a pesar de que poco a poco están incorporándose al equipo. Los descartados Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni y Fabio Cardoso, ni están ni se les espera.