Basilio García Sevilla, 23 JUL 2026 - 13:02h.

El nigeriano está en la rampa de salida y negocia su futuro

Crisis de efectivos en pretemporada: solo nueve del primer equipo a disposición de Luis García Plaza

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El Sevilla FC se está moviendo rápido para intentar rebajar de efectivos una plantilla sobredimensionada y demasiado cara para la realidad económica de la entidad. Han salido hombres como Nianzou y Akor Adams, y hay una lista de espera larga para ir abandonando el club en las próximas semanas, dejando margen salarial y espacio en la plantilla para acometer nuevos fichajes.

Son muchos los señalados, pero este jueves se ha dado una circunstancia que ha llamado la atención cuando Luis García Plaza ha ofrecido la convocatoria para la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba, que juega el equipo nervionense ante el club local en El Arcángel. Chidera Ejuke se ha quedado fuera de la lista, en principio por decisión técnica, pero hay más detrás de esta determinación.

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Ejuke se ha quedado en Sevilla por asuntos de mercado, y es que el habilidoso extremo está resolviendo su futuro, por lo que su salida podría estar muy cercana y las próximas horas ser determinantes para cerrar una negociación que ya se ha iniciado. El nigeriano jugó en Cracovia el pasado domingo, aunque no fue convocado para el amistoso contra el Juventud de Torremolinos, ya que se incorporó más tarde a los entrenamientos al estar resolviendo asuntos burocráticos. Su situación es muy parecida a la de Adriá Pedrosa, que también se ha quedado fuera de la lista por motivos similares.

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La idea del Sevilla con Ejuke

La aportación de Chidera Ejuke al Sevilla ha sido intermitente en sus dos temporadas en Nervión. Comenzó bien la primera y el pasado ejercicio aportó solo en determinados partidos, con una actuación muy destacada ante la Real Sociedad cuando el club contaba los partidos por finales.

Sin embargo, no es un jugador que convenza del todo a Luis García Plaza, y como en el Sevilla todo está en venta, el nigeriano también. Ejuke termina contrato en junio de 2027, y la idea del club es que salga mediante un traspaso. El futbolista está valorado por Transfermarkt en cuatro millones de euros, y la idea es que salga ingresando una cantidad cercana.