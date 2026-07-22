Basilio García Sevilla, 22 JUL 2026 - 20:50h.

El traspaso se cierra en una cantidad que podría superar los 20 millones de euros

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El Sevilla FC ha hecho oficial este miércoles su primera venta importante del verano. Akor Adams ha sido fichado por el Venezia FC, un recién ascendido a la Seria A italiana que desembolsará por él una importante cifra económica. El nigeriano se marcha un año y medio después de su llegada a Nervión, tras ser una figura importante en la permanencia lograda el pasado mes de mayo con goles fundamentales.

La operación se ha cerrado en 16'8 millones de euros fijos, más una cantidad de siete millones en variables que recibiría el Sevilla en función de si se cumplen o no determinados parámetros. Para hacerse una idea, de cumplirse todos esos bonus, el traspaso sería superior al de Youssef En-Nesyri en el verano de 2024, por citar al último gran delantero que ha tenido el club nervionense. Firma con el conjunto italiano hasta 2030.

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"Elegí venir aquí porque veo el extraordinario proyecto que está construyendo el Venezia y quiero contribuir a escribir un nuevo capítulo en su historia. Quiero decirles a los aficionados que lo que logran crear en un lugar tan especial es realmente increíble. La energía y la pasión que transmiten son únicas. He visto muchos videos de los partidos y me ha impresionado su apoyo constante. Creo que este equipo merece estar en la Serie A. Pertenece a esa liga, también por el cariño y el apoyo que los aficionados siempre nos han demostrado a lo largo de los años. Son leales, apasionados y nunca dejan de apoyarnos. Estoy orgulloso de ser parte de todo esto", afirmaba en palabras a la web oficial de su nuevo club.

Akor Adams se marcha tras disputar 37 partidos en el Sevilla, en los que marcó diez goles y otorgó cuatro asistencias. Sus dos últimos tantos, ante el Espanyol y el Villarreal para ganar esos partidos, fueron definitivos para salvar al equipo. Como sevillista, se ha convertido en internacional absoluto con Nigeria, con la que llegó a semifinales de la Copa Africana de Naciones, aunque se quedó fuera del Mundial. Llegó en enero de 2025 tras pagar 5,5 millones de euros al Montpellier, y ahora se va traspasado, al menos, por el triple de dinero.

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El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el Venezia FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Akor Adams al conjunto italiano de la Serie A. El delantero nigeriano, quien llegase a la capital hispalense en el mercado invernal de la temporada 24/25 proveniente del Montpellier francés.

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En su paso por la entidad blanquirroja ha acumulado un total de 37 partidos disputados, en los que consiguió anotar diez tantos y repartir cuatro asistencias, participaciones en gol cosechadas en la campaña 25/26, donde el ariete sevillista ayudó con creces a conseguir el objetivo del equipo en las últimas jornadas.

Asimismo, durante su estancia en Nervión, Adams consiguió debutar y convertirse en un fijo en los planes de la Selección de Nigeria, dónde ya acumula 15 internacionalidades y 6 goles, incluido un destacado papel en la Copa de África 2025 en la que consiguió la medalla de bronce.

El Sevilla FC quiere agradecer a Akor Adams su desempeño y profesionalidad defendiendo la camiseta sevillista, así como desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional.