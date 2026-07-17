Akor Adams no viaja a Polonia con el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 14:40h.

El Venezia espera al atacante a principios de semana

Akor Adams se ejercita tras cerrar los detalles de su marcha al Venezia

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El Sevilla FC, a través de sus medios oficiales, ha confirmado la lista de convocados que viaja a Polonia que, como adelantábamos en ElDesmarque, no tiene a Akor Adams entre los llamados. El atacante tiene todo cerrado para marcharse al Venezia y en Italia le esperan a principios de semana.

Los que sí han viajado con el grupo son tanto Chidera Ejuke como Oso, que completan una lista en la que no están los lesionados Alfon, Castrín, Marcao ni Juanlu Sánchez, todos recuperándose de sus respectivas molestias.

Igualmente, tampoco viaja Tanguy Nianzou, como es lógico, ya que aún sigue pendiente de cerrar su salida del Lille.

Así ha anunciado el Sevilla la convocatoria:

"Luis García Plaza ha hecho pública la lista de convocados del primer equipo del Sevilla FC para viajar este viernes a Polonia para medirse al KS Cracovia en el duelo amistoso por el 120 aniversario del club polaco se disputa el domingo 19 de julio a las 16 horas.

El técnico sevillista ha citado a 24 jugadores para desplazarse en la tarde de este viernes a Cracovia. Respecto al primer partido ante el Juventud Torremolinos sale de la citación Juanlu, que se queda en Sevilla recuperándose de sus problemas físicos, mientras que regresan Oso, ya restablecido de su leve esguince de tobillo, y Ejuke.

La convocatoria completa la forman: Odysseas, Carmona, Pedrosa, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Suazo, Guridi, Ejuke, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow y Jesuly".