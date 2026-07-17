Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUL 2026 - 09:53h.

Las autoridades recomiendan no salir a la calle a menos que sea muy necesario

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España y Argentina ya se encuentran en Nueva York para disputar este domingo 19 de julio a las 21:00h (horario peninsular) la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Sin embargo, la cuenta atrás hacia el partido más esperado del torneo ha quedado marcada por una situación ajena al fútbol. El humo procedente de los cientos de incendios forestales activos en Canadá ha cubierto gran parte del noreste de Estados Unidos y ha teñido el cielo de Nueva York con una intensa bruma naranja, obligando a las autoridades a emitir recomendaciones sanitarias a solo tres días del encuentro que decidirá al nuevo campeón del mundo.

El humo de los incendios ha obligado a extremar las precauciones en Nueva York

La ciudad de Nueva York ha amanecido envuelta en una densa capa de humo provocada por los más de 850 incendios forestales registrados en Canadá, de los cuales más de un centenar permanecen fuera de control. Las autoridades locales han pedido a la población que limite las actividades al aire libre y han recomendado especial precaución a personas mayores, embarazadas y ciudadanos con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha calificado la jornada como la más complicada desde que comenzó este episodio de contaminación y ha advertido de que la calidad del aire ya ha alcanzado niveles considerados “insalubres” para toda la población. "Esto es muy serio. Estamos llegando a unos niveles de calidad del aire que es malo para todos. Si crees que hoy era el día para salir a correr, déjalo para mañana", dijo el alcalde. Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha distribuido mascarillas KN95 en bibliotecas, parques de bomberos y comisarías de toda la ciudad.

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La situación se ha visto agravada por una cúpula de calor que mantiene el humo cerca de la superficie, aunque las previsiones meteorológicas apuntan a la llegada de lluvias durante el sábado que podrían mejorar notablemente la calidad del aire antes de la final del domingo.

La evolución de los incendios mantiene en alerta a las autoridades

La mayoría de los focos de los incendios se concentran en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario, aunque sus efectos se están dejando notar a miles de kilómetros de distancia. Según el Gobierno canadiense, el fuego ya ha arrasado 2,4 millones de hectáreas durante la actual temporada. Los expertos explican que el incremento de las temperaturas globales está favoreciendo incendios cada vez más frecuentes e intensos, mientras que el humo generado por estos grandes fuegos puede permanecer en la atmósfera durante semanas y desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros.

Además, diversos estudios científicos advierten de que estas partículas son más perjudiciales que la contaminación urbana habitual y las relacionan con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares y respiratorios, accidentes cerebrovasculares, complicaciones durante el embarazo e incluso determinados tipos de cáncer.

Eso sí, el dispositivo logístico en Nueva York continúa funcionando con normalidad y no existe riesgo para la celebración del partido. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del humo y está previsto que la situación solo vaya a mejor de aquí al día de la final.