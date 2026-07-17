Celia Pérez 17 JUL 2026 - 07:38h.

El presidente culé vuelve a ser preguntado por el delantero argentino

Enrique Cerezo habla de Joan Laporta como "su amigo" pero no negociará Julián Álvarez

Compartir







Joan Laporta insiste en el plan del Barça para conseguir el fichaje de Julián Álvarez. El delantero argentino vuelve a centrar un día más las preguntas hacia el presidente culé, presente en Estados Unidos para seguir la selección española, y su posible llegada a la entidad culé. Como hizo hace unos días, el dirigente vuelve a insistir en la oferta que existe por el jugador y da su opinión sobre las palabras que el propio Julián pronunció para salir del Atlético de Madrid.

"Ya sabe el Atlético de Madrid que hemos hecho una oferta, que es una oferta importante. No va a ser una oferta ilimitada en el tiempo. Va a haber un momento que nosotros tenemos que tomar una decisión, si mantenemos la oferta o no. Dependerá de cómo transcurra estas dos semanas que hay para terminar julio. Lo hemos hecho desde el respeto institucional", apuntó en el micrófono de El Larguero.

PUEDE INTERESARTE El Arsenal cambia el tiro con Julián Álvarez: dos fichajes a la espera del Atlético de Madrid

Además, Joan Laporta considera que la oferta presentada por el Barça es muy buena y destaca el trabajo del club con los fichajes, señalando que Adeyemi será firmado próximamente. "El jugador se ha pronunciado. Por eso el tema está vivo. Ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Además haciendo muy buena oferta. Ahí está. Ya veremos cómo transcurre todo esto. El director deportivo está trabajando muy bien. Ha incorporado de Adeyemi, esta semana lo firmamos, la que viene. Trabajando de manera muy eficiente, con discreción. Veremos cómo evoluciona lo de Julián. Seguro que si no tenemos alternativas", añadió.

PUEDE INTERESARTE Gyökeres entra en escena como moneda de cambio por el fichaje de Julián Álvarez

Mientras tanto Julián Álvarez ha decidido mantenerse al margen de su futuro mientras se encuentra en la recta final del Mundial 2026. Concentrado con la selección argentina, el ariete espera a la gran cita de este sábado en la que se medirá al España en Nueva York.