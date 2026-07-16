Inglaterra pide a la FIFA que varios jugadores de Argentina no jueguen la final ante España

Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 19:34h.

Qué pasó en las Malvinas y por qué tiene que ver con el Inglaterra - Argentina de hoy

La FIFA asegura que no habrá sanciones hasta después del torneo

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Argentina será el rival de España en la gran final del Mundial. El equipo de Lionel Scaloni superó en una durísima semifinal a Inglaterra y logró el billete para la gran cita. El duelo del pasado miércoles tuvo de todo. Tensión, polémica, trifulcas de todo tipo y también un par de sucesos que marcaron el choque y que tienen importantes tintes políticos como aderezo.

Tras el pitido final, varios jugadores de Argentina portaron una pancarta en la que decía lo siguiente: "Las Malvinas son Argentinas", en clara alusión al conflicto que se desarrolló entre ambas naciones con esta región como epicentro del problema. La FIFA ya advirtió antes del Mundial la prohibición de portar lemas como el que mostraron algunos de los protagonistas de la noche y ya ha anunciado que llevará a cabo una investigación posterior a la disputa de la final.

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El malestar en Inglaterra es total. Tanto que desde el país británico se pide a la FIFA que prohiba jugar la final frente a España a aquellos jugadores que portaron la pancarta. De momento, el organismo futbolístico no se ha pronunciado al respecto sobre la "investigación exahustiva" que piden desde territorio inglés, aunque asegura que no habrá sanciones hasta que no concluya el campeonato.

El mensale de los Demócratas Liberales

La queja enviada a la FIFA llega a través de diferentes vías. Los Demócratas Liberales del país emitieron un mensaje en sus redes sociales a través del cual expresaron su malestar, pidieron a la FIFA la expulsión de algunos futbolistas y pusieron como ejemplo lo sucedido con Rodri, Morata y Gibraltar a la hora de pedir una sanción.

Por aquel entonces, ambos jugadores de la selección fueron sancionados con un partido de suspensión por cantar "Gibraltar español" durante la celebración de la Eurocopa de 2024. "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son", expresó el portavoz del primer ministro Keir Starmer al respecto.