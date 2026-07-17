Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 11:17h.

El cantante ha recibido duras críticas desde su mensaje al delantero

Así está la situación del Sevilla con Rafa Mir: negociaciones, entrenamientos y posible salida

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Un mensaje que saldrá muy caro. El Ayuntamiento de Orozko, de Vizcaya, ha cancelado el concierto del cantante Henry Méndez anunciado en la localidad después de las quejas aparecidas tras haber mandando un mensaje de ánimo a Rafa Mir.

Con el atacante aún del Sevilla condenado por supuesta agresión sexual, el conocido cantante dejó un comentario en redes sociales ("Ánimo, crack") que ha levantado todo tipo de quejas y protestas hasta acabar con uno de sus conciertos previstos este verano.

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Después de una actuación en Irún, este pasado mes de junio, llena de polémicas y protestas, el Ayuntamiento de Orozko ha decidido prescindir del artista ante las quejas aparecidas en redes sociales por diferentes colectivos.

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"El Consistorio considera que esta situación podría derivar en incidentes, conflictos o enfrentamientos que pondrían en riesgo la seguridad tanto de las personas asistentes como del propio artista, además del normal desarrollo del evento", zanjan. En este contexto, el Ayuntamiento manifiesta haber adoptado esta decisión con el objetivo de "salvaguardar la seguridad ciudadana y favorecer que las fiestas se desarrollen en un ambiente de respeto, tranquilidad y normalidad".

En este mismo texto, la Corporación municipal ha reiterado en repetidas ocasiones su "firme posicionamiento contra la violencia de género y su compromiso de mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres".

El artista, de momento, no ha hecho referencia a esta situación en sus redes sociales, como tampoco lo ha hecho -algo lógico- Rafa Mir, atacante que apenas comparte contenido desde que subiese el vídeo en el que solicitaba presunción de inocencia y prometía pelear por su situación junto a sus abogados.