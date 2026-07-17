Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUL 2026 - 13:59h.

El presidente de Argentina verá el partido desde la residencia presidencial en Buenos Aires

El humo de los incendios forestales de Canadá pone en jaque la final del Mundial

Compartir







La final del Mundial 2026 entre España y Argentina reunirá este domingo 19 de julio a las 21:00h (horario peninsular) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, además de a las dos mejores selecciones del torneo, también a numerosas autoridades internacionales. El encuentro contará con una importante representación institucional en las gradas para presenciar el duelo que decidirá al nuevo campeón del mundo, sin embargo, entre las ausencias más llamativas estará la de Javier Milei. El presidente argentino ha decidido no viajar a Estados Unidos pese a que la Albiceleste defenderá el título conquistado en Qatar 2022 y el motivo es sorprendente.

Los líderes que sí estarán en el MetLife Stadium

La final contará con una amplia presencia de dirigentes internacionales. La Casa Real española estará representada por Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes siguieron desde España la victoria de La Roja sobre Francia en las semifinales. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ejercerá como anfitrión del evento al disputarse la final en territorio estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Así es el exclusivo baúl de Louis Vuitton que custodiará la Copa del Mundo en la final entre España y Argentina

Javier Milei no acudirá a la final del Mundial por una superstición

A diferencia del resto de mandatarios, Javier Milei seguirá la final desde la residencia presidencial de Olivos. El propio líder argentino ha explicado que no piensa alterar la rutina que ha mantenido durante todo el Mundial por una cuestión de superstición. Según ha revelado en una entrevista concedida a la emisora de radio El Observador, verá el encuentro junto a su hermana desde el mismo lugar en el que ha seguido todos los partidos del torneo.

Además, volverá a vestir la misma chaqueta de la petrolera estatal YPF, una prenda a la que le atribuye un curioso episodio vivido durante los cuartos de final en el encuentro frente a Suiza. Milei explicó que, cuando se la quitó porque tenía calor, Argentina recibió un gol, por lo que decidió volver a ponérsela y no quitársela durante el resto del partido. El mandatario considera que cambiar ahora podría romper la dinámica que, hasta el momento, ha acompañado a la vigente campeona del mundo. Por ello, pese a la trascendencia de la final frente a España y a la presencia de otros jefes de Estado en el estadio, seguirá el encuentro desde Buenos Aires.