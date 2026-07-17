Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUL 2026 - 13:15h.

Es la quinta Copa del Mundo en la que la FIFA y Louis Vuitton hacen esta colaboración

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La cuenta atrás para la final del Mundial 2026 ya ha comenzado. España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio a las 21.00h (horario peninsuar) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el objetivo de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol. A dos días del encuentro, la FIFA y Louis Vuitton han presentado el baúl oficial que custodiará la Copa del Mundo durante la ceremonia previa y la posterior entrega del título. La pieza, diseñada exclusivamente para el torneo, volverá a acompañar al trofeo hasta el terreno de juego, manteniendo una tradición que la firma francesa inició hace más de una década.

Un diseño exclusivo para el trofeo más codiciado del fútbol mundial

El baúl fue presentado en la tienda de Louis Vuitton en Manhattan y será el encargado de transportar la Copa del Mundo hasta el estadio de la final. Está fabricado de manera artesanal, luce el clásico monograma marrón de la firma francesa y una gran “V” pintada a mano en color dorado, un detalle que hace referencia tanto a “Victory” (victoria) como al apellido Vuitton.

El exterior también incorpora cantoneras y cierres bañados en oro, mientras que el interior está revestido de cuero beige e incluye un distintivo que conmemora la colaboración entre Louis Vuitton y la FIFA. Según confirmó el organismo internacional, el baúl formará parte de la ceremonia protocolaria y acompañará al trofeo hasta el momento de su entrega al campeón del mundo.

Louis Vuitton y su relación con el deporte

La firma francesa también diseña los exclusivos baúles que custodian algunos de los trofeos más prestigiosos del deporte internacional, como los de la Fórmula 1, el Open de Australia, la Copa Davis, la Copa Suzanne Lenglen y la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros, el Balón de Oro, la America’s Cup de Barcelona de vela, la Copa del Mundo de Rugby, el Larry O’Brien Trophy, que recibe el campeón de las Finales de la NBA, y el trofeo del Mundial de League of Legends, uno de los eventos de eSports con mayor seguimiento del planeta. Esta vinculación ha convertido a la marca en un referente también en las grandes ceremonias del deporte mundial.

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Una tradición que se mantiene desde Sudáfrica 2010

La final entre España y Argentina será la quinta Copa del Mundo consecutiva en la que Louis Vuitton es la encargada de diseñar el baúl oficial del trofeo. La firma francesa ya fue la encargada de crear los estuches utilizados en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidando una colaboración que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de las finales mundialistas.

Desde la compañía destacan que esta alianza comparte los valores de excelencia, tradición y capacidad de inspirar a millones de personas a través del deporte. El baúl no solo protege uno de los objetos más valiosos del fútbol mundial, sino que también se ha convertido en un símbolo de las grandes finales.

El próximo domingo, antes de que España o Argentina escriban una nueva página en la historia del fútbol, la Copa del Mundo volverá a aparecer sobre el césped resguardada en un baúl que ya forma parte de la tradición del torneo y que en el Mundial que se estrenó en 2010, La Roja salió campeona.