Qué artistas actuarán en el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUL 2026 - 10:53h.

El descanso se alargará hasta cerca de la media hora y el espectáculo será de carácter solidario

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo coronará al nuevo campeón del mundo, sino que también estará acompañada por un espectáculo sin precedentes durante el descanso del encuentro. El MetLife Stadium acogerá una actuación musical que reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional. La FIFA, junto a Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, ha preparado un evento que convertirá el intermedio en uno de los momentos más esperados de la jornada, con un cartel que mezcla artistas de distintos continentes y estilos musicales.

Un espectáculo con un fin solidario que genera debate

La actuación busca recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que pretende alcanzar los 100 millones de dólares para financiar proyectos educativos y facilitar el acceso al deporte a niños de todo el mundo. Hasta la fecha ya se han superado los 50 millones de dólares, gracias, entre otras iniciativas, a la aportación de un dólar por cada entrada vendida durante el torneo.

Aunque el espectáculo apenas ocupará unos once minutos, la organización necesitará ampliar el descanso para montar y desmontar toda la infraestructura. Hugh Evans, cofundador de Global Citizen y productor del evento, defendió que el proceso será “muy rápido” y aseguró que se ha diseñado siendo “muy respetuoso con el juego”. Pese a ello, la posibilidad de que el intermedio se prolongue hasta cerca de media hora ha abierto un intenso debate sobre cómo puede afectar al ritmo competitivo de una final de semejante trascendencia.

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Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS lideran un cartel de lujo

El espectáculo contará con nombres de primer nivel como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, formado por alumnos de un colegio público de Nueva York. Además, también participarán personajes de Barrio Sésamo y Los Teleñecos, en una actuación dirigida artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay.

Para Shakira será una cita especialmente significativa. La cantante colombiana volverá a actuar en un Mundial después de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 con el icónico Waka Waka y Brasil 2014. El objetivo del espectáculo será combinar música, entretenimiento y un mensaje de unidad en un evento que aspira a tener una repercusión global.