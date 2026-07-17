María Trigo 17 JUL 2026 - 10:45h.

Las autoridades, poco a poco, van confirmado su presencia en el partido de España: sólo falta saber qué hará el presidente de Argentina

Borja Iglesias ya avisó hace dos meses de qué haría ante un posible saludo con Donald Trump en la final del Mundial

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Ya es oficial. Tras muchas especulaciones en las últimas horas por las agendas institucionales Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial 2026 que enfrenta el domingo a España y Argentina. El presidente del Gobierno estará sentado en el palco del estadio Met LIfe de Nueva York para disfrutar del encuentro y compartirá lugar con su homólogo Donald Trumo y también con varios miembros de la Casa Real. Una imagen que pasará a la historia tras todos las relaciones y polémicas de los últimos meses.

Aún no se conoce si esa imagen histórica estará redondeada con la presencia de Javier Milei, pues, hasta hora, no se sabe qué hará el el presidente argentino, que es uno de los principales aliados de Donald Trump en Suramérica y hombre que ha abierto las puertas de su país a los magnates de Estados Unidos. Como es lógico, el que también estará será Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

Pedro Sánchez y los cambios para estar en la final

Como decismos, el que sí estará es Pedro Sánchez. El Gobierno ha confirmado este viernes la presencia del político socialista, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista. Moncloa había avanzado inicialmente que el presidente del Gobierno no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia que estaba programada desde hacía mucho tiempo, pero después informó de que estaba intentando cuadrar agendas para poder acudir al partido.

Los Reyes tampoco se lo quieren perder

Otras de las caras ilustres que estarán en el estadio serán las de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. Ambos estarán acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La presencia de los cuatro ya fue confiramda por la Zarzuela hace unos días. Precisamente, a la familia real se le vio disfrutar y celebrar con mucha efusividad el pase de España a la gran final.