Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 11:59h.

El exdirector general recuerda diversos momentos en su etapa blanquirroja

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Hablar de José María Cruz es hablar de una de las figuras, aunque no solía estar en primera plana, más importantes en la historia reciente del Sevilla. El exdirector general nervionense participaba en multitud de negociaciones, llamadas y reuniones, movía hilos y viajaba en momentos claves. En su última aparición pública, además, ha recordado uno de esos movimientos... con mucha tensión.

El que fuese director general blanquirrojo ha concedido una extensa entrevista en el podcast Compagio en el que, entre otros muchos temas, recuerda muchas de sus vivencias en el Sevilla, como aquella que compartió con Monchi en Turín.

Tal y como cuenta José María Cruz, él mismo junto a Monchi viajaron a la sede de la Juventus para contratar a Enzo Maresca, un futbolista que "se sentía maltratado por su club, porque en sus años de contrato se había ido cedido a muchos clubes".

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Intentando cerrar la operación, Cruz y Monchi se reunieron con Luciano Moggi, entonces director general de la Juventus. La reunión iba avanzando hasta que el protagonista de nuestra noticia le dice al de San Fernando que él abandonará la charla porque el directivo italiano "es gilipollas y no lo aguanto".

"Quédate tú, porque como me quede yo, se rompe la operación", le decía antes de advertirle que, en las negociaciones, no debía abandonar ciertos parámetros económicos para cerrar el fichaje.

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Por suerte para el Sevilla, el club hispalense cerró la negociación por un Enzo Maresca que, en boca de Cruz, estaba "peleado con el mundo" antes de venir al Sánchez-Pizjuán y acabar firmando su nombre, con letras de oro, en la historia de Nervión.