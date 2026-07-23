Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUL 2026 - 23:20h.

El extremo disputó la segunda mitad ante el Córdoba

Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

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La cita del Sevilla ante el Córdoba este jueves tuvo casi de todo, menos fútbol. Ninguno de los dos equipos se mostró especialmente brillante con balón y la cita tuvo que resolverse en una tanda de penaltis que si no llega a ser por el error de Theo, se antojaba eterna. Sin embargo, sí hubo detalles y momento llamativos, como el reencuentro de Oso con su afición... y gestos que dicen todo.

Fue tras la cita cuando los aficionados del Sevilla allí presentes le dedicaron el cántico de 'Oso, quédate' al extremo zurdo, a lo que el chico, que bien sabe que su salida es más que una posibilidad en este mercado veraniego, respondió dándose varios golpes en el escudo (en el pecho) y aplaudiendo a los seguidores.

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Tras este pequeño gesto, el jugador abandonó la escena antes de que Alberto Flores le parase en el camino para pedirle que firmase una camiseta que, posiblemente, sería regalada posteriormente.

Sin la opción del Olympiakos, Oso espera movimientos

Esta situación, como decíamos, llega en un momento en el que ni el propio futbolista sabe lo que va a ocurrir con su futuro. Con su contrato en su último año, tanto sus agentes como el propio club están moviéndose para buscar una solución que, parece, podría acabar con el chico lejos de Nervión.

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Con Julio Díaz cerca de cerrar su traspaso, Oso sabe que debe tomar una decisión y el público presente en Córdoba ya le ha hecho saber su opinión. Ahora la pelota está en su tejado.