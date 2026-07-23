Himno al salir, cánticos y banderas en la grada: 500 aficionados acompañan al Sevilla en Córdoba
El sevillismo ocupó una de las esquinas del estadio del Córdoba
Once íntegro de canteranos de Luis García Plaza en Córdoba
Un desplazamiento como los de antes. El Sevilla disputó este jueves su tercer encuentro de la pretemporada ante el Córdoba en una jornada que fue aprovechada por alrededor de 500 aficionados blanquirrojos para desplazarse hasta la provincia andaluza, la mayoría en coche, y acompañar a su equipo en esta cita de preparación.
Porque ni el calor, ni la incertidumbre alrededor de la planificación, ni el once de Luis García Plaza desanimaron a un público que no dudó en apoyar a su equipo en Córdoba. No había llegado el reloj ni a las 20.00 horas -una antes del encuentro-, cuando el público hispalense empezó a dar color a una de las esquinas del estadio.
Poco a poco fueron entrando todos los seguidores blanquirrojos, muchos de ellos con bufandas y banderas, y ya durante el calentamiento, aprovechando la música ambiente propuesta por el Córdoba, empezaron a darle ritmo a un encuentro que, posteriormente, tendría a los sevillistas como casi lo más entretenido de la noche.
A pesar del calor, que fue bajando poco a poco con el paso de la noche, y del poco ritmo que se mostró en el césped con un equipo plagado de canteranos, la afición no dejó de gritar, animar y pedir un esfuerzo a su equipo.
Los gritos contra la directiva no se borran
Lo que tampoco cambió respecto al pasado año fueron los cánticos dedicados a la directiva del Sevilla, centrándose especialmente en Del Nido Carrasco, al que -como es habitual- le pidieron que dimitiese de su cargo, además de desearle algún mal no demasiado apreciable.
Cambian jugadores, entrenadores o camisetas, pero hay cosas que en este Sevilla, para bien o para mal, no cambian con el paso de la temporada.