Rafa Mir reaparece mientras se acelera su salida del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUL 2026 - 16:46h.

El futbolista se ejercita en solitario desde el primer día de pretemporada

Así está la situación del Sevilla con Rafa Mir: negociaciones, entrenamientos y posible salida

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Hablar de Rafa Mir es hablar, sin lugar a dudas, de uno de los casos más complejos en el mercado del Sevilla. Más allá de atascos como el que protagoniza Joan Jordán, lo del delantero ex del Elche es mucho más complejo y es que sus opciones en LALIGA son mínimas y ahora, a falta de un mes para el inicio de la competición, el punta reaparece mientras acelera su adiós.

Ha sido utilizando sus redes sociales donde Rafa Mir, tras un mes de pretemporada sin una sola imagen, ha posado en alguna foto en Sevilla e incluso ha compartido alguna instantánea trabajando en la ciudad deportiva del club hispalense.

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En la entidad del Sánchez-Pizjuán siempre han explicado que Rafa Mir se ejercitaba en solitario a la espera de resolver su futuro, algo que el ex del Valencia ha aceptado sin demasiada riña y es que todas las partes entienden que una imagen del delantero con sus compañeros sería muy perjudicial para los intereses del club.

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En estas, desde el club se transmite tranquilidad y se insiste en que, de la mano de Rafa Mir, se está trabajando para encontrar un destino que permita tanto al jugador como al club, acabar con una relación que ha tenido muchos más bajos que altos.

Cabe recordar que Rafa Mir acumula dos temporadas marchándose cedido e incluso, ya previamente, se quedó sin minutos bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores tras un mercado invernal en el que apretó al máximo hasta romper su cesión en el último día de mercado.

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No parece que ahora vaya a suceder esto. El delantero quiere seguir jugando y entiende que su única opción, al menos hasta que se resuelvan sus asuntos judiciales, es fuera de España, desvinculándose del Sevilla y pensando que algún día, si todo sale como él desea, pueda volver a celebrar tantos en LALIGA EA Sports.