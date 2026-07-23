Basilio García Sevilla, 23 JUL 2026 - 23:05h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Himno al salir, cánticos y banderas en la grada: 500 aficionados acompañan al Sevilla en Córdoba

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Tras una victoria y una derrota, el Sevilla FC ha completado el trío de resultados en sus primeros partidos de pretemporada con un empate sin goles ante el Córdoba CF. Luis García Plaza optó por salir con un once de canteranos para dar minutos a los del primer equipo tras el descanso. Los primeros aguantaron bien y los segundos llevaron la iniciativa, pero el resultado fue el mismo y el partido acabó con cierta bronca. En los penaltis, el IV Trofeo Puertas de Córdoba se lo llevó el equipo nervionense.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los blanquiverdes.

Alberto Flores (8): Sin demasiado trabajo, atento, pero sin necesidad de hacer ninguna gran parada hasta que detuvo el penalti a Carracedo justo antes del intermedio.

Jorge Moreno (6): Atento al activo Tasende, a Diego Bri y a Bruno Alves por la banda por la que más peligro llevó el Córdoba en la primera parte.

Mario Díaz (6): Solvente junto a Iker Muñoz en la línea defensiva.

Iker Muñoz (7): El más destacado de la defensa sevillista que salió de inicio, tanto al corte como sacando la pelota con criterio desde atrás.

Sergio Martínez (5): Sufrió por la derecha, pero se proyectó bien en ataque.

Manu Bueno (5): Ejerció de inicio de capitán como el más veterano del grupo de canteranos que alineó García Plaza. Más allá de eso, muy poca presencia en el partido.

Nico Guillén (5): El canterano al que más ganas tiene de ver la afición. Entiende el juego a la perfección y sacó destellos de su calidad, aunque cometió un penalti muy evitable al filo del descanso.

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Jesuly (5): Mucha movilidad al servicio del equipo, aunque es cierto que en la primera parte tuvo poco que hacer el Sevilla en su zona atacante.

Jesús Cruz (6): Fue protagonista de los primeros acercamientos sevillistas, y estuvo cerca del 0-1 en el 16’. Activo.

Manuel Ángel (5): El único que repitió con respecto al once de Cracovia. Se le vio poquito.

Ibra Sow (5): Mucha pelea, alguna ayuda en defensa al balón parado y poco que hacer arriba.

También jugaron:

Odysseas (5): Ninguna ocasión tuvo el Córdoba cuando estuvo sobre el césped. No paró ningún penalti en la tanda, pero el Sevilla acabó llevándose el trofeo tras el error de Theo Zidane.

Carmona (4): Expulsado tras un encontronazo con el malagueño Kevin Medina en el tramo final, aunque esta vez el gran culpable no fue él. Alguna buena subida por la banda.

Juan Iglesias (5): Jugó de central por la izquierda, demostrando su polivalencia. Serio.

Sangante (5): García Plaza decidió mantenerle en la derecha pese a la ausencia de Kike Salas. Mostró que está a todas y no admite que se le suban a las barbas.

Suazo (6): Insteresantes subidas y bien en defensa. Debería mejorar esta temporada.

Guridi (5): Muy desapercibido. Tuvo un disparo franco desde la frontal y la mandó a las nubes. Tiró su penalti al grito de "calvo, calvo", y lo marcó con mucha solvencia.

Agoumé (6): Carracedo hizo que se tomara el choque muy en serio con una patada totalmente a destiempo. Fue brújula.

Miguel Sierra (6): Entró con los del primer equipo tras el descanso y empezó siendo de los más aplicados en ataque. Estuvo cerca de marcar con un buen disparo y también puso centros con mucho picante. Muy buen disparo desde los once metros.

Oso (5): Algún centro con peligro y poco más. Acabó renqueante. ¿Será su último partido con el Sevilla? Anotó en la tanda de penaltis.

Peque (5): Muy activo y pocas nueces jugando como mediapunta. Se llevó golpes de todos los colores. Marcó su penalti.

Isaac Romero (4): Tuvo un mano a mano que falló ante Guilherme tras controlar mal. Como es habitual en él, demasiadas pérdidas. Anotó, eso sí, el penalti definitivo.

Entrenador:

Luis García Plaza (5): Partido difícil de valorar al hacer dos onces totalmente distintos y estar el primero lleno de canteranos. En la segunda mitad, ya con los del primer equipo, el Sevilla se estiró y tuvo más dominio. Parece que el equipo se está empezando a conformar desde atrás, y la seguridad defensiva siempre es un seguro de vida para un equipo que jugará por la permanencia.