Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 07:52h.

El Sevilla disputa su cuarto partido de pretemporada a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas

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El Sevilla disputará este jueves su cuarto amistoso de pretemporada tras haber empatado en su última cita, ante el Córdoba (0-0) en el Trofeo Puertas de Córdoba, que acabó alzando tras la tanda de penaltis. García Plaza, técnico hispalense, afronta este amistoso con la intención de empezar a definir el que será el once del primer equipo cuando comience la temporada.

El rival será el AD Ceuta, el equipo de José Juan Romero que fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada en su regreso a LALIGA HYPERMOTION décadas después. Será el segundo de los amistosos que dispute a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas tras la victoria ante el Juventud de Torremolinos de hace dos semanas.

Tal y como explicó Luis García Plaza hace unos días, su "idea es que en uno de los partidos de la próxima semana los jugadores disputen 45 minutos cada grupo, y en el segundo que la gente del primer equipo alcance los 70 o 75 minutos, que es la progresión que tenemos que seguir. Ya decidiré en qué partido juegan los chicos del filial, pero no podemos llevar a los que deben disputar 75 minutos a jugar también el otro encuentro porque existe riesgo de lesión muscular". Así, tras lo sucedido en El Arcángel, toca que los pocos jugadores disponibles del primer equipo acumulen más tiempo de juego.

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Cómo y dónde ver el Sevilla - Ceuta

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Sevilla FC+, la plataforma oficial del club hispense.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada sevillista, se disputará este domingo 26 de julio a las 21.00 horas en el Estadio Jesús Navas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.