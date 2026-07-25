Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 19:39h.

El portero canterano publica en redes sociales ante el posible fichaje de Fran González

Alberto Flores levanta la mano

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Muchos movimientos en torno a la portería del Sevilla FC en las últimas horas, y un hombre cuyo futuro queda en entredicho. Apenas unas horas después de erigirse como el mejor jugador de su equipo en el Trofeo Puertas de Córdoba, Alberto Flores parece más cerca que nunca de abandonar la entidad nervionense.

El portero canterano destacó el pasado jueves en El Arcángel, deteniendo un penalti a Carracedo al filo de la primera mitad para mantener una portería a cero que acabó por confirmar Odysseas Vlachodimos. Fue el hombre más reconocido de un amistoso espeso como el de Córdoba, recibió la felicitación de todos sus compañeros y muchos se convencieron de que quizás debería tener la oportunidad de quedarse en el primer equipo como portero.

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Menos de 24 horas más tarde, irrumpió con fuerza en la escena sevillista el nombre de otro joven portero. Fran González, propiedad del Real Madrid e internacional sub 21, era relacionado con fuerza con la entidad de Nervión, que estaría dispuesta a pagar una cantidad por un porcentaje de su ficha al club merengue.

En medio de tantas informaciones, este sábado Alberto Flores ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. “Disfrutando de cada oportunidad. Con la misma ilusión del primer día”, publicaba en sus redes sociales con fotos del partido en tierras cordobesas.

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La idea del Sevilla con Alberto Flores

“En estos momentos nos está ayudando, pero no vamos a cerrar puertas a sus peticiones, que imagino que serán tener minutos”, explicaba José Ignacio Navarro en la presentación de Guridi, Sangante y Juan Iglesias como nuevos jugadores sevillistas cuando era cuestionado por el futuro de Alberto Flores.

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El guardameta de Fuentes de Andalucía acaba contrato en 2027, y el plan inicial del club sería renovarle y darle salida en calidad de cedido para que disfrutara de minutos en un equipo de LALIGA HYPERMOTION. Tampoco cabe descartar un traspaso, aunque las condiciones para el club fueran poco gratificantes.

Mientras tanto, el portero se ha reivindicado como una opción en pretemporada, pero lo cierto es que el Sevilla está ultimando el fichaje de un Fran González que tiene un perfil parecido al suyo al ser un chico joven sin más experiencia en la élite que un partido defendiendo la portería del Real Madrid en abril de 2025, en el que los merengues, por cierto, perdieron en el Santiago Bernabéu.