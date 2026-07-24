Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 10:51h.

El canterano paró un penalti en Córdoba y fue el más destacado del Sevilla

El Sevilla le abre la puerta a Alberto Flores

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Aunque solo quedan tres semanas para que comience LALIGA EA SPORTS un año más, en el Sevilla FC serán sometidas a revisión prácticamente todas las demarcaciones, incluida la portería. Se fue Orjan Nyland, regresó Odysseas Vlachodimos pese a lo complicado de la situación en una de las mejores gestiones de José Ignacio Navarro hasta el momento, y el club está deshojando la margarita para terminar de completar una demarcación que es clave.

En esas, emerge la figura de Alberto Flores, cuya continuidad en el club está en el aire. Mientras el Sevilla busca portero suplente, el futuro del canterano no está ni mucho menos decidido. Acaba contrato el próximo mes de junio de 2027, y si bien el pasado ejercicio decidió quedarse en el Sevilla Atlético para alternar convocatorias entre el filial y el primer equipo, este año no está tan claro y podría salir para disfrutar de minutos, aceptando alguna de las opciones que se le presenten tanto de la Primera Federación como de LALIGA HYPERMOTION.

Mientras tanto, el portero está acumulando minutos de importancia en la pretemporada, y este jueves fue el gran destacado del amistoso ante el Córdoba CF que acabó en empate sin goles. Si resultó así fue, sobre todo, por su responsabilidad.

Alberto Flores, como toda la defensa canterana que salió de inicio, estuvo muy atento a las acometidas del equipo blanquiverde, saliendo a algunos centros con solvencia e imponiendo su presencia. No había necesitado hacer ninguna parada hasta que, al filo del descanso, Nico Guillén cometió un inocente penalti por manos que emborronaba su buena primera mitad, en la que había sido uno de los destacados.

La pretemporada de Alberto Flores

Con el tiempo cumplido, Carracedo tomó el balón y lo puso en el punto de los once metros, chutó con poca fuerza, no muy esquinado y raso, y Alberto Flores hizo honor a su condición de parapenaltis quedándose con la pelota y evitando el gol cordobesista. Morales Moreno pitó el final del primer acto justo en ese momento, y todos sus compañeros se abrazaron al meta canterano.

Alberto Flores acumula ya 120 minutos de juego en lo que va de pretemporada, tiempo en el que no ha recibido gol alguno. Sus opciones pasan por quedarse en el club como segundo portero del primer equipo, o bien buscar una salida mediante una cesión que vendría precedida de la renovación con el Sevilla. De momento, ha levantado la mano y Luis García Plaza la ha visto bien.