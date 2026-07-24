Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUL 2026 - 16:59h.

El técnico continúa con la reconstrucción de su plantilla

Llamadas por Djibril Sow

Compartir







García Plaza lo tiene claro. El técnico del Sevilla, desde que supo que seguiría en el Sánchez-Pizjuán esta temporada, marcó el objetivo de reconstruir una plantilla sin demasiado rendimiento en sus últimos años y mientras José Ignacio Navarro va depurando la situación económica, el ex del Alavés va marcándole perfiles para subir el nivel competitivo del club.

Son muchas las posiciones que necesita renovar el Sevilla. García Plaza tenía claro que, si la situación económica lo permitía, tenía que introducir novedades en todas las líneas y mientras van saliendo, el técnico va apretando para que empiecen a llegar.

PUEDE INTERESARTE Alberto Flores levanta la mano

En estas, según cuenta el periodista italiano Matteo Moretto, el técnico ha solicitado la incorporación de un centrocampista con experiencia para el equipo y aunque no ha concretado nombre alguno, sí ha señalado que uno de los tocados no juega en LALIGA.

Si finalmente el Sevilla consigue cumplir ese deseo de su entrenador, sería la segunda incorporación en mediocampo después de Jon Guridi, hombre que, por el momento, parece ser serio candidato a arrancar como titular la temporada junto a Lucién Agoumé en mediocampo.

PUEDE INTERESARTE El fichaje de Adrián Liso en Italia gana peso y el Zaragoza accede a negociar una nueva vía para su salida

El Sevilla, con mucho trabajo por hacer

Esta petición, como decíamos, no es la única que ha realizado el técnico en este mercado veraniego. Sin contar con futuras o inesperadas salidas, parece que el Sevilla necesitará al menos cinco o seis refuerzos más antes de cerrar el mercado y es que, tal y como se pudo ver ante el Córdoba, el entrenador está apostando por muchos jóvenes para poder cerrar no solo convocatorias, sino también alineaciones.

Aún quedan algunas semanas para que todo acabe y en el club confían en que el trabajo de José Ignacio Navarro acabará dando sus frutos, pero por ahora todo es una incógnita alrededor de un equipo que poco -debería- se parecerá al que formará a principios de septiembre.