Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 10:21h.

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Los días pasan, el mercado transcurre y el Real Zaragoza sigue con importantes tareas pendientes de acometer más allá de los refuerzos. Tras el buen puñado de caras nuevas que ya han llegado, los esfuerzos están centrados en dar salida a hombres como Samed Bazdar y Adrián Liso. El destino del serbio parece estar encarrilado, mientras que el del delantero aragonés sigue siendo una incógnita.

Clubes como el Sevilla o el Deportivo Alavés ya han mostrado interés en su fichaje, aunque ninguno ha dado un paso al frente en la operación. En todo este tiempo han surgido otras vías y una de ellas llega desde Italia. Según informa El Periódico de Aragón, el Venezia ha mostrado interés en Adrián Liso, aunque el desemboloso económico que ya ha realizado el cuadro italiano este verano dificulta la operación.

Alrededor de 30 millones de euros es lo que ya ha gastado el Venezia en fichajes en lo que va de mercado, por lo que el margen es pequeño pese a que el jugador está muy bien valorado en el club. Las dificultades económicas y en las negociaciones es lo que está llevando al Zaragoza a replantearse el futuro de Liso.

El Zaragoza abre el abanico de opciones

La premisa principal para la salida de Adrián Liso es que fuese en forma de traspaso. A partir de ahí el club comenzaría a negociar. Sin embargo, el tiempo pasa y nada se concreta. Esta situación, ligada al inicio de la pretemporada y el avance del verano ha llevado al Zaragoza a plantear otras fórmulas. La cesión está descartada, pero el cuadro blanquillo sí vería con buenos ojos una venta que incluya una opción de compra obligatoria a posteriori. Una posibilidad que daría más juego a una salida que empieza a enquistarse y que es necesaria en la entidad.