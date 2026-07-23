Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 15:21h.

"Yo vengo de un año muy complicado allí en Zaragoza", reconoce el jugador

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Juan Sebastián fue uno de los jugadores que decidió abandonar la disciplina del Real Zaragoza tras el descenso de categoría. El lateral, que en principio contaba para la planificación deportiva de Lalo Arantegui, puso rumbo al FC Andorra con un traspaso a coste cero y un porcentaje de futura venta. Ahora, el lateral ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto del Principado y ha explicado que "se respira algo diferente" en el ambiente respecto a lo que vivió el pasado curso como zaragocista. A continuación, sus palabras.

Por qué eligió Juan Sebastián el Andorra: "Yo personalmente, porque considero que Andorra siempre es un proyecto muy atractivo, no es fácil en esta categoría encontrar un equipo con una identidad propia y yo creo que el Andorra es un ejemplo de proyecto que lleva haciendo las cosas bien muchos años y con esas características propias que tienen, que considero que encajan como jugador, considero que era el sitio ideal para mí.

Cómo se vive el ambiente: "Yo vengo de un año muy complicado allí en Zaragoza, pero bueno, ya desde que llegué a Andorra se respira algo diferente. Me ha quedado muy claro desde que llegué aquí que el entorno y en general todo lo que rodea al futbolista es ideal para el desarrollo del propio jugador y el desarrollo en el día a día de todo. Por eso considero que es algo muy ilusionante porque creo que es algo que me va a venir muy bien a mí para sentarme, para consolidarme y demostrar lo que soy como futbolista".

La competencia con Thomas Carrique: "Carrique es un grandísimo jugador, hizo una temporada muy buena y bueno pues yo llego aquí para competir, para ayudar, para que crezcamos los dos en el día a día y bueno a título personal yo considero que es un año muy importante para mí donde vengo con toda la ilusión del mundo y con muchas ganas de demostrar mi nivel y de seguir creciendo como futbolista".

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Salir del Real Zaragoza tras toda una vida: "En el Real Zaragoza, exceptuando un año que estuve cedido, he estado 13 años. Prácticamente toda mi vida en el club, pero bueno pues como te digo con mucha ilusión y con muchísima felicidad. Es un proyecto nuevo, muy ambicioso y la verdad que no puedo estar más feliz de seguir creciendo y progresando como futbolista aquí".

Qué le ha pedido el entrenador a Juan Sebastián: "De momento nos estamos conociendo un poco todos, pero la clave es que seamos nosotros mismos, siendo conscientes de las ideas del club y del equipo y de lo que queremos reflejar, que seamos competitivos, que tengamos personalidad y que seamos nosotros mismos".

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¿Se ve diferente al Andorra desde fuera?: "Yo te diría que sí, que es diferente. Estamos en una categoría que es muy competitiva, que es muy exigente, pero yo creo que la Andorra con estas características propias que comentamos se basa en un grupo con gente muy joven, con mucha energía y yo creo que eso es lo que hace que sea un proyecto tan ambicioso y diferencial dentro de la categoría".

Cómo están siendo sus primeros días en el Andorra: "Bien, muy bien. La verdad que estos primeros días con el equipo han ido muy bien, tanto aquí cuando hemos estado en Andorra como en el stage en Pinatar. Yo creo que las primeras pruebas en los partidos que hemos tenido han ido muy bien. Estamos avanzando y yo creo que el equipo se está preparando para una temporada muy ilusionante".

Relación con Marc Aguado: "Sí, he hablado con él. Tengo muy buena relación, tanto con Marc Aguado como con Adrià Vilanova y fueron las primeras personas con las que contacté y estuve hablando cuando sabía que iba a venir aquí. Y bueno, son dos personas que han estado aquí encantados y bueno, ellos están también encantados de ayudarme, de ponerme las cosas fáciles aquí. Son las primeras personas con las que comencé a hablar".