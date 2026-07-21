Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 13:26h.

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El Real Zaragoza encaró este martes su segundo día de entrenamientos con la presencia de Diego González, el último fichaje del club en aterrizar procedente del Ceuta. El jugador se puso bajo las órdenes de Ibai Gómez y disfrutó de los que serán sus nuevos compañeros durante un año en el que todos esperan lograr el objetivo de devolver al club al fútbol profesional.

Tras el entrenamiento, Diego atendió a los medios del club y habló sobre su fichaje y sus primeros recuerdos del Zaragoza. Fue ahí donde tuvo un bonito guiño con dos jugadores que son historia de la entidad como David Villa y Diego Milito. "Es un año muy importante dentro de la historia del club porque se necesita volver al fútbol profesional cuanto antes y esta entidad no merece menos. Dar el primer paso para ver al histórico Zaragoza. Cuando yo era pequeño encendía la televisión y veía a Diego Milito, al Guaje Villa y fue fácil entendernos. Va a ser un año muy bonito", comentó sobre la historia del club.

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Un motivo de peso para su fichaje

Tras definirse como futbolista ante su nueva afición, Diego desveló uno de los motivos que le llevó a decidirse por su fichaje como blanquillo. En esa decisión tuvo mucho que ver Ibai Gómez al frente del equipo.

"Me gusta ir al duelo, defender lejos del área y en ese aspecto puedo encajar bien en el modelo de Ibai, algo que ya he hablado con él y ha sido una de las razones por las que me he decidido a venir. Soy también un jugador muy servicial, buena persona y que he venido a aportar mi experiencia para devolver al club donde merece estar". agregó.