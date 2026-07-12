Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 20:26h.

Última llamada y fichaje cerrado, Ander Herrera regresa al Real Zaragoza: ya hay fecha

La dirección deportiva pone fecha a la llegada de un central

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La planificación de Lalo Arantegui sigue su curso. El director deportivo del Real Zaragoza tiene la difícil misión de devolver al club al fútbol profesional y lleva tiempo inmerso en la confección del nuevo proyecto. Se podría decir que casi desde su retorno al club. Tras apuntalar diferentes posiciones, los esfuerzos ahora se centran en la defensa, la cual ha quedado desguarnecida tras las salidas veraniegas.

La idea del Zaragoza es la de firmar dos futbolistas para el centro de la zaga y que al menos uno de ellos llegue antes de que arranque la pretemporada el próximo lunes 20 de julio. Para esta difícil tarea, Lalo ya ha tanteado dos alternativas, aunque ambas parecen complejas.

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Según informa Heraldo de Aragón, uno de los fichajes que sopesa la dirección deportiva blanquilla es el de Yaakobishvili. El central húngaro tiene contrato con el Girona hasta 2028 y ya ha protagonizado varias cesiones desde que llegara a Montilivi en 2021. Incluso ya estado bajo las órdenes de Ibai Gómez tras su paso por el Andorra. La otra opción es la de Eric Curbelo, aunque tampoco apunta a que se trate de una operación sencilla pese a terminar contrato en junio con el Sporting.

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El plan con otros centrales del club

Como decíamos, Lalo y su equipo tienen muy clara la hoja de ruta a seguir con la confección de la defensa. Tienen que llegar dos centrales, uno de ellos zurdo, para completar la zaga. También se avecinan cambios en cuanto a las salidas. En estos momentos, el Zaragoza cuenta con Tachi, Hugo Barrachina y Hugo Carrillo para esta demarcación y todo apunta a que uno de los dos últimos saldrá cedido este verano. La pretemporada marcará quién de los dos se marcha en busca de minutos para dejar hueco a los que están por llegar.