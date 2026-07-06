Sem Westerveld, el fichaje del Real Zaragoza para la portería tras la negativa de Diego Fuoli

Fran Fuentes 06 JUL 2026 - 19:07h.

El meta es hijo del legendario Sander Westerveld y nació en San Sebastián

La fecha que se marca el Zaragoza para cerrar el fichaje de Ander Herrera

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El Real Zaragoza ha cerrado el fichaje de Sem Westerveld. Lo ha hecho después de que Lalo Arantegui se moviera con celeridad tras la negativa de Diego Fuoli, quien seguirá en el CD Sabadell finalmente. El portero zaragozano le comunicó a su club, que no quería desprenderse de él, que seguiría en LALIGA HYPERMOTION pese a haber alcanzado un acuerdo con el club blanquillo. Esto ha propiciado que el director deportivo de la entidad zaragocista se moviera con celeridad. Después de tener a varios nombres sondeados, ha sido finalmente el hispano-holandés quien ocupará la portería del Ibercaja Estadio. En su día fue sondeado por el Athletic Club.

De este modo, el propio club lo ha anunciado, tanto en sus redes sociales como en su página web, con un comunicado oficial. El portero, hijo del mítico Sander Westerveld, nació en San Sebastián, mientras su padre jugaba para la Real Sociedad. El meta, de 23 años y 1.93 de altura, llega con la carta de libertad tras finalizar su contrato con el AZ Alkmaar. Su fichaje está cerrado a falta de superar el pertinente reconocimiento médico y, una vez superado, firmará por tres temporadas. A continuación, el comunicado oficial:

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El Real Zaragoza anuncia el fichaje de Sem Westerveld:

"El Real Zaragoza ha alcanzado un principio de acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, con el guardameta neerlandés Sem Westerveld para las tres próximas temporadas.

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Nacido en San Sebastián el 18 de julio de 2002 y de nacionalidad neerlandesa, Westerveld llega a Zaragoza tras completar una destacada temporada en el MVV Maastricht, conjunto de la Eerste Divisie, donde fue el portero titular al disputar los 38 partidos del campeonato liguero. Su participación en el campeonato le situó como uno de los arqueros que más paradas realizó en la liga, con un total de 155 intervenciones. Además, logró dejar la portería a cero en seis partidos y con una media de más de cuatro paradas por encuentro.

Formado en la cantera del AZ Alkmaar, el nuevo guardameta zaragocista desarrolló gran parte de su etapa de formación en uno de los clubes de referencia del fútbol neerlandés. Debutó como profesional con el Jong AZ en 2021 y, tras disputar 40 choques con el filial en la segunda categoría, se marchó cedido al MVV Maastricht, consolidándose como uno de los porteros más fiables de la categoría. Desde 2021 hasta la pasada campaña, Sem ha disputado un total de 79 encuentros en el fútbol profesional holandés.

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Westerveld destaca por su seguridad bajo palos, su envergadura, el dominio del juego aéreo (1,92 metros) y su capacidad para iniciar el juego con los pies. Además, cuenta también con experiencia en competiciones de alto nivel durante su etapa formativa en el AZ, como en la UEFA Youth League 2021/22. Ahí jugó los seis encuentros y dejó cuatro porterías a cero y un porcentaje de paradas del 84%.

Con la incorporación de Sem Westerveld, el Real Zaragoza suma juventud, proyección y talento para reforzar la portería de cara a la temporada 2026/27.

¡Bienvenido, Sem!"